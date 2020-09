PR: Big Peat verkündet sein 10. Weihnachtsfest – Christmas Limited Edition in Fassstärke

Frohe Weihnachten! Ja, es ist tatsächlich schon wieder so weit – zumindest für die Fans von Big Peat, und welcher Liebhaber rauchiger Whiskys wäre das nicht? Zum zehnten Mal gibt es die Weihnachtsedition des Blended Malts von Islay aus dem Haus Douglas Laing, und auch diesmal kommt der fassstarke Whisky mit einer besonderen Aufmachung in die Regale – und zwar ab morgen, am 17. September 2020.

Hier alle Infos dazu, die uns der Importeur, das Bremer Spirituosen Contor, zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat:

Big Peat verkündet sein 10. Weihnachtsfest – Christmas Limited Edition in Fassstärke

Bremen, 15.09.2020. Die schottischen Whiskybrenner von Douglas Laing & Co bringen auch in diesem Jahr die Big Peat Christmas Edition 2020 auf den deutschen Markt. Eine kraftvolle limitierte Sonderedition in Fassstärke der preisgekrönten Islay Malt Scotch Whisky Reihe.



Das in Glasgow ansässige Familienunternehmen veröffentlichte 2010 die erste Weihnachtsabfüllung von Big Peat auf dem Markt. Seitdem hat der kultige Islay-Fischer auf der ganzen Welt ein spektakuläres Wachstum hingelegt und sich mit marktexklusiven Abfüllungen und limitierten, teils sehr lang gereiften Abfüllungen einen großen Namen gemacht.



Die nun 10. jährliche Weihnachtsabfüllung zeigt Big Peat mit einer roten Weihnachtsmütze, ganz wie im ersten ikonischen Design von 2010. Nur das in diesem Jahr nicht der Weihnachtsbaum brennt, sondern „Christmas Peat“ als Weihnachtskugel am Zweig baumelt. Natürlich in winterlicher Fassstärke von 53,1%, ohne Farbstoffe und ohne Kältefiltrierung.

Fred Laing, Vorsitzender des Familienunternehmens:

„Mein kleiner Junge Big Peat wurde 2009 ins Leben gerufen – regelrecht „geboren“. Er ist das Wunschkind einer einzigartigen Ehe von 100% Single Malts unserer liebsten Islay-Brennereien. Mittlerweile hat „er“ viele treue Freunde des Phenols auf der ganzen Welt. In der fassstarken Christmas Limited Edition bekommen wir auch in diesem Jahr seine robustere und intensivere Seite zu sehen. 2020 mit noch mehr Torfrauch, getrockneten Algen, Kohlenstaub und der für Big Peat so charaktervollen Süße. Weihnachten ohne meinen rauchigen Freund wäre für mich undenkbar“.

Big Peat Christmas Edition 2020 ist ab dem 17. September auch in Deutschland im guten sortierten Handel erhältlich. Big Peat Christmas Edition 2020, 53,1 % vol., 0,70Ltr, 55,99€ UVP

