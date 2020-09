Jim Murray’s Whisky Bible 2021: Das ist der Whisky des Jahres

Jedes Jahr fragt sich die Whiskywelt, welchen Whisky Jim Murray in seiner Whisky-Bibel (die für das Jahr 2021 soeben erschienen ist) wohl als seinen Whisky des Jahres auszeichnen wird. Die Entscheidungen sind sehr individuell, und selten trifft es einen Whisky, der breit verfügbar oder landläufig bekannt ist.

Das ist dann auch in diesem Jahr der Fall: Whisky des Jahres bei Jim Murray wird der Alberta Premium Cask Strength Rye aus Kanada, von den Alberta Distillers. Es ist der zweite kanadische Rye, der diese Auszeichnung erhält – nach dem Corwn Royal Northern Harvest Rye im Jahr 2016.

Wer jetzt versucht, eine Flasche davon zu bekommen, wird sich schwer tun, da die Whiskys des Jahres von Jim Murray trotz aller Kontroversen, die sie manchmal auslösen, recht rasch vergriffen sind – und zusätzlich ist der Alberta Premium Cask Strength Rye nur in Kanada und den USA erhältlich.

Platz 2 und 3 in diesem Jahr gehören einem US-Whiskey und einem Whisky aus Indien: Stagg Jr. Barrel Proof und Paul John Mithuna. Als besten Single Cask Whisky hat Jim Murray diesmal den Glen Grant 1956 Mr. George Centenary Edition von Gordon & MacPhail ausgezeichnet. Bei Scotch Single Malt hat der Glen Grant 15 Year Old Batch Strength 1st Edition die Nase vorne, bei den Iren der Midleton Barry Crocket Legacy. In Europa konnte der italienische Puni Aura Italian Single Malt den Titel erringen.

Bester deutscher Whisky: Hercynian Willowburn Exceptional Collection 5 Year Old

Bester Whisky aus Österreich: J.H. Original Rye Whisky 6 Jahre Gelagert

Bester Whisky aus der Schweiz: Langatun 10 Year Old Second Edition Single Malt

Für die gesamte Liste der Auszeichnungen folgen sie diesem Link (momentan stark überlastet) zum Blog von The Whisky Exchange.