Borco-Marken-Import stellt in seiner heutigen Presseaussendung den Whiskey-Blend THE BUSKER vor. Dieser Whiskey-Blend kommt aus der Royal Oak Destillerie im Südosten der Insel und ist ab sofort erhältlich.

Alle Infos dazu hier in der Pressemitteilung:

BORCO erweitert irisches Whiskeyportfolio um den Whiskey-Blend THE BUSKER, der ab sofort erhältlich ist

Hamburg, Juni 2021. In das erlesene Whiskey-Portfolio des hanseatischen Familienunternehmens BORCO-MARKEN-IMPORT reiht sich ab sofort THE BUSKER als Neuheit aus Irland ein. Die irische Whiskey-Kategorie konnte in den vergangenen Jahren in Deutschland beachtliche Zuwächse erzielen. Mit der Distributionsübernahme von THE BUSKER gibt BORCO der aufstrebenden Kategorie weiteren Aufschwung und bietet neue Geschmackserlebnisse, eingebettet in eine urbane Markenwelt, die insbesondere neue Liebhaber:innen für das irische WhiskeyHandwerk begeistern soll.

Es ist eine Welt für Charaktere, die immer mit einer Geschichte auf den Lippen durch die Welt wandern, träumen und ihren Weg mit neugierigen Augen beschreiten – und dabei immer auf der Suche nach neuen Erlebnissen und in Einklang mit dem eigenen Rhythmus sind. Das Musikalische, Kreative und die Erschaffung von etwas Neuem spiegelt sich nicht nur in der einzigartigen Herstellung von THE BUSKER wider, sondern ebenfalls im Markennamen, der mit „Straßenmusiker:in“ ins Deutsche übersetzt werden kann.

THE BUSKER steht für ein modernes Irland, in dem neue Geschichten geschrieben werden, die das Zeitgenössische ebenso einzufangen vermögen wie das kulturelle Erbe des Landes. Dabei kommen Strömungen, Traditionen und Rituale zusammen, die sich in jedem Tropfen THE BUSKER erleben lassen. Zeugnis der Verbindung zwischen Moderne und Tradition ist die Royal Oak Destillerie im Südosten der Insel, wo unter der Leitung der Distillery Managerin Lisa Ryan Pot Still-, Malt- und Grain-Whiskeys hergestellt werden und THE BUSKER zum Leben erweckt wird.

THE BUSKER Triple Cask Triple Smooth

Der THE BUSKER Triple Cask Triple Smooth mit 40% Vol. ist ein außergewöhnlicher Blend, der aus einem hochwertigen Single Grain sowie einem sehr hohen Anteil an Single Malt und Single Pot Still Whiskeys hergestellt wird. Dank seiner dreifachen Reifung in Bourbon-, Marsala- und Sherryfässern zeigt er sich am Gaumen besonders weich und dennoch komplex.

THE BUSKER schimmert in goldfarbenen Reflexen, die dazu einladen, sein reiches Geschmacksbouquet zu ergründen. Das Geschmackserlebnis beginnt mit tropischen Früchten und Vanillenoten in der Nase, gefolgt von Noten von Malz, Süße und dunkler Schokolade – intensiviert von subtileren Noten von Toffee Fudge und Zimt. Im Finish zeigt sich der Triple Cask Triple Smooth weich, gut ausbalanciert und mit süßlichen Noten.

THE BUSKER ist ab sofort für eine UVP von 19,99 Euro (0,7l) im Handel erhältlich.

Auszeichnungen:

Goldmedaille bei der San Francisco World Spirits Competition 2021

Goldmedaille bei den L.A. Spirits Awards 2020

94 Punkte und Auszeichnung „Best Buy“ unter den WhiskeyBlends vom Wine Enthusiast