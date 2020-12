PR: Brown-Forman Deutschland launcht neues Sammlerstück: Woodford Reserve Master’s Collection 2020

Eine ganz besondere Abfüllung wird im nächsten Jahr in Deutschland erscheinen. Wie uns Brown-Forman Deutschland heute mitteilte, wird ab dem Februar 2021 die Edition No. 16 der Woodford Reserve Master’s Collection im Fachhandel erhältlich sein. Alle weiteren Informationen zu diesem besonderen Bourbon finden Sie in der folgenden Pressemitteilung:

Brown-Forman Deutschland launcht neues Sammlerstück: Woodford Reserve Master’s Collection 2020

Hamburg, 3.12.2020. Very Fine Rare Bourbon – so der verheißungsvolle Name der diesjährigen limitierten Woodford Reserve Sonderedition, für die sich Master Distiller Chris Morris und Assistant Master Distiller Elizabeth McCall von der reichen Geschichte der Woodford Reserve Distillery sowie von ihren eigenen Karrierewegen haben inspirieren lassen.

Die Edition No. 16 der traditionsreichen Master’s Collection ist unter anderem in Fässern aus dem Jahr 2003 gereift. In diesem Jahr wurde Chris Morris zum Master Distiller der Woodford Reserve Distillery ernannt und begründete die jährlich erscheinende Master’s Collection.

Elizabeth McCall, die gemeinsam mit Chris Morris die sehr raren Fässer für die diesjährige Edition ausgewählt hat, erklärt, was diesen Bourbon so besonders macht:

„Aufgrund der vielen unterjährigen Wärmezyklen in unseren beheizten Lagerhäusern ist der Whiskeyertrag pro Fass äußerst gering. Dies macht ein lang gelagertes Produkt bei Woodford Reserve nicht nur zu einer Rarität, sondern auch zu einer anspruchsvollen Leistung für einen Distiller.“

Dieses Jahr dürfen sich Sammler und Liebhaber der Master’s Collection neben dem erlesenen Geschmackserlebnis auf noch mehr freuen. Die 16. Edition präsentiert sich erstmals in einem neuen Flaschendesign, das stärker an die Optik der klassischen Woodford Reserve Flasche angelehnt ist. Ein massiver Flaschenboden, der die Flasche wie auf ein Podest hebt, klare Linien, ein langer schlanker Hals mit schwarzer Manschette und dezent goldener Schrift lassen die Flasche gleichzeitig zeitlos und modern anmuten und unterstreichen den exklusiven Charakter dieses Bourbon der Spitzenklasse.

Woodford Reserve Master’s Collection Very Fine Rare Bourbon ist ab Februar 2021 bundesweit in der 700 ml Flasche im ausgewählten Fachhandel zum Preis von 119,99 Euro (unverbindliche Preisempfehlung, 45,2 % Vol.) erhältlich.