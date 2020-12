PR: Hinch Distillery und Spirit of Yorkshire ab sofort bei Schlumberger

Wie uns die Schlumberger Vertriebsgesellschaft heute mitteilte, erweitert sie mit der Hinch Distillery aus Nordirland und Spirit of Yorkshire aus England ab sofort ihr Whisk(e)y-Sortiment. In der folgenden Pressemitteilung finden Sie nähere Infos und Hintergründe zu den beiden Neuzugängen im Schlumberger-Angebot:

Neuzugänge im Whisk(ey)-Sortiment: Hinch Distillery und Spirit of Yorkshire ab sofort bei Schlumberger

Meckenheim, Dezember 2020. Die Schlumberger Vertriebsgesellschaft baut ihr Whisk(e)ySortiment konsequent weiter aus. Mit der Hinch Distillery aus Nordirland und Spirit of Yorkshire aus England ergänzen ab sofort die Produkte zweier innovativer Partner das profilierte Whisk(e)y-Sortiment.

„Wir freuen uns, mit unseren neuen Partnern, der Hinch Distillery und Spirit of Yorkshire, unseren Kunden zwei weitere höchst innovative und authentische Premiumwhisk(e)y-Marken anbieten zu können. Wir sind überzeugt, dass diese Produkte unser Sortiment optimal erweitern und sicher die Herzen vieler Whisk(e)yLiebhaber höher schlagen lassen werden“

sagt Rudolf Knickenberg, CEO der Schlumberger Vertriebsgesellschaft.

Hinch Distillery – im Schmelztiegel irischer und schottischer Kultur

Die Hinch Distillery wurde erst im November 2020 eröffnet. Sie liegt unweit von Belfast im romantischen County Down – ein atemberaubender Gebirgszug mit einer wunderschönen Landschaft und vor allem ein Schmelztiegel schottischer und irischer Kultur. Seit jeher gibt es in dieser Grafschaft die höchste Dichte an Destillen in Irland. Der Name Hinch leitet sich von der nahe gelegenen Stadt Ballynahinch (Irisch: Baile na hinse) ab, was so viel bedeutet wie „Stadt der Insel“.

Der Gründer der Hinch Distillery, Terry Cross, verfolgt seine Vision einer unabhängigen Whiskey- und Gin-Destillerie und investierte in einen der größten Bestände an Fässern mit reifem Whiskey in Irland. Die Whiskeys der Hinch Distillery vereinen dabei das Beste der irischen und schottischen Whiskey-Kultur in sich: Sie begeistern mit der traditionellen Geschmeidigkeit der klassischen irischen Triple-Destillation und einem vollen, kräftigen Körper, wie man ihn von schottischen Whiskys kennt und überraschen mit neuen Aromen, Geschmack und Mundgefühl.

Die Time Collection der Hinch Distillery umfasst fünf Produkte: Hinch Small Batch Bourbon Cask, Hinch 5 Years Old Double Wood, Hinch 10 Years Old Sherry Finish, Hinch Peated Single Malt und Hinch Single Pot Still. Die Whiskeys sind ab Mitte Dezember 2020 vorrätig.

Spirit of Yorkshire – Vom Feld ins Glas

Die in der Filey Bay unmittelbar am Meer gelegene Spirit of Yorkshire ist die erste Destillerie in der gleichnamigen ehemaligen Grafschaft Yorkshire und legt bei der Herstellung ihrer Single Malts Whiskys größten Wert auf die enge Verbindung zur Region. 2017 als Kooperation zwischen dem Landwirt Tom Mellor und dem Brauer David Thompson mit Unterstützung und Beratung durch Dr. Jim Swan entstanden verfolgt die Destillerie die Devise „Vom Feld ins Glas“ – mit Ausnahme der Mälzerei, die in der nahe gelegenen Wold Top Brewery erfolgt, die ebenfalls Tom Mellor gehört.

Die Region Yorkshire gilt als größtes Gerstenanbaugebiet Großbritanniens und ist Heimat zahlreicher Brauereien. Für die Whiskys werden bei Spirit of Yorkshire nur einheimische Gerste und Wasser aus der eigenen Quelle verwendet. Ein zentrales Thema bei der Produktion ist die Nachhaltigkeit: Es erfolgt eine erosionsschützende Aussaat, die zum Ziel hat, kohlenstofffreie Gerste und damit auch langfristig kohlenstofffreien Whisky hervorzubringen. Der komplette Strom wird durch Windenergie erzeugt und das Wasser kommt aus einer eigenen Quelle durch Kreide-Grundwasserleiter unter der Farm. Dies erhöht zugleich auch die Qualität der Whiskys, die außerdem durch ein extrem hochwertiges Cask Management weiter vorangetrieben wird.

Das Sortiment der Destillerie umfasst Filey Bay Flagship, Filey Bay Moscatel, Filey Bay STR Finish und Filey Bay Second Release. Auf allen Flaschen ist ein Tölpel abgebildet, der in dieser Region heimisch ist und für Furchtlosigkeit, Präzision und Anmut steht.