PR: Charity Auction Wolfburn M/M Malt Connection

Auf der deutschen Auktionsplattform Whiskyauctions.com findet eine Vertsteigerung einer besonderen Flasche für einen guten Zweck statt: Gemeinsam mit dem Online-Auktionshaus und der Destillerie Wolfburn hat die M/M Malt Connection eine Flasche aus einem der ältesten Fässer der Brennerei ausgesucht und wird diese – auf Vorschlag von Wolfburn – für die RNLI Lifeboat Station in Thurso versteigern. Mehr dazu in der nachfolgenden Pressemitteilung, und auf die Flasche bieten können Sie hier:

Charity Auction Wolfburn M/M Malt Connection

Unterstützt von der Whiskyauktions Plattform www.whiskyauction.com versteigern die privaten Anteilseigner eines jüngst abgefüllten Wolfburn Quarter Casks, eine Flasche aus dem kleinen Fass für einen guten Zweck.

Das 120 Liter Refill Bourbon Quarter Cask hatte die Nummer 176, wurde 2013 befüllt und ist Ende 2020 in Flaschen abgefüllt worden. Es ist somit eine der ältesten Wolfburn Abfüllungen, die es derzeit gibt.

Die Gruppe von Shareholdern an diesem Fass haben sich einstimmig dafür ausgesprochen eine Flasche als Dankeschön für einen guten Zweck zu spenden. In Absprache mit der Wolfburn Distillery fiel die Wahl auf die RNLI Lifeboat Station in Thurso, in der Freiwillige ihr eigenes Leben riskieren, um Menschen in Seenot zu retten.

„Wir möchten uns auf diese Weise bei den Mitarbeitern von Wolfburn herzlich bedanken und hoffen, dass wir einen hohen Preis in der Auktion erzielen. Whiskyauction.com unterstützt die Aktion zusätzlich mit einer extra Summe. Eine gute Gelegenheit für die Fans da draussen einen Single Cask / Cask Strength Wolfburn zu bekommen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun“

sagen Michael Martin und Markus Knigge.

Die Auktion endet am 06.02.2021 um 21:15 Uhr