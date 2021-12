PR: deinwhisky.de feiert 5 Jahre mit 50-jährigem Whisky

Mit einer echten Rarität feiert der onlineshop deinwhisky.de seinen fünften Geburtstag: Ein 50 Jahre alter Grain aus der längst außer Betrieb gesetzten Grain-Distillery North of Scotland. North Of Scotland lag in den Lowlands und wurde bereits 1980 geschlossen und 1982 an das Vorläuferunternehmen von Diageo, DCL, verkauft. Diageo nutzt die verbliebenden Gebäude nun als Bonded Warehouses. Hier die Infos zu diesem speziellen Single Grain, die wir von deinwhisky.de erhalten haben.

Und natürlich senden wir unsere herzlichsten Glückwünsche!

deinwhisky.de feiert 5 Jahre mit 50-jährigem Whisky

der Onlineshop deinwhisky.de feiert heute seinen 5. Geburtstag und hat zur Feier des Tages einen ganz besonderen Tropfen ausgewählt.

Passend zum 5-jährigen Jubiläum präsentieren wir einen 50-jährigen Whisky der Superlative. Der Single Grain Scotch Whisky wurde im Jahr 1971 in der North of Scotland Brennerei destilliert. Eine Brennerei aus den schottischen Lowland, welche bereits 1980 geschlossen und 1993 gänzlich abgerissen wurde. Eine echte Rarität also und ein Gaumenschmaus dazu. Der auf nur 344 Flaschen limitierte Whisky reifte in einem Bourbon Cask und wurde in natürlicher Fassstärke mit nur noch 40,4% vol. in unserer eigenen „White Label“-Serie zusammen mit dem unabhängigen Abfüller Sansibar Whisky und der Künstlerin Ronnie Cruwys abgefüllt.

Es erwartet Sie ein unglaublich vielschichtiger und komplexer alter Grain-Whisky mit verführerischen Noten von süßer Vanille, Möbelpolitur, Eichenholz, sowie Kaffee und Leder. Weihnachtlich würzig im Geschmack mit Eiche, Sultaninen und kandierter Orangenschale. Alles endet in einem langanhaltenden Abgang mit nussigen Noten.



Feiern Sie mit uns zusammen und sichern sich hier eine Flasche dieses exquisiten Jubilee-Bottlings.



An dieser Stelle möchten wir auch all unseren Kunden, Freunden und Partnern für ihre Treue, die Zusammenarbeit und die vielen tollen Momente in den letzten 5 Jahren danken! ❤