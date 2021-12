Oxford Artisan Distillery veröffentlicht Oxford Rye Batch #5 „Red Red Rye“

Knapp zwei Monate nach der letzten Rye-Abfüllung stellt die Oxford Artisan Distillery bereits das nächste Batch vor. Oxford Rye Batch #5 „Red Red Rye“, so der Name, ist ein dreifach gereifter Roggen-Whisky. Nach einer einjährigen Lagerung in zwei Fässern aus American Oak ohne Vorbelegung (Virgin Oak Casks), genoss Batch #5 eine weitere Reifung in einem Pedro Ximenez Butt für zwei Jahre, um dann abschließend noch die abschließende Reifung in zwei Vintage Port Barriques zu erhalten.

Batch #5 der Oxford Rye Whisky Batch #5, abgefüllt mit 46,4% Vol., besteht aus nur 610 Flaschen und ist zum Preis von £150 im Online-Shop der Brennerei sowie im britischen Fachhandel erhältlich.