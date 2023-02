The Oxford Artisan Distillery mit neuem Vorsitzenden

Die englische The Oxford Artisan Distillery hat Marcin Miller zum Vorsitzenden ernannt. Miller ist einer der ursprünglichen Investoren in die Destillerie und bringt viel Erfahrung mit, die er in der Spirituosenindustrie gewinnen konte. Er war unter anderem 2006 Mitbegründer von Number One Drinks. Das Unternehmen sorgte für den Import und Vertrieb von hochwertigen japanischen Whisky in Europa, somit auch für die stark gestiegene Popularität und Nachfrage des Whisky aus Japan. Des weiteren hat Marcin Miller noch zwei weitere Destillerien hat mitbegründet. Zum eine die Kyoto Distillery in Japan, die im März 2020 eine strategische Partnerschaft mit Pernod Ricard eingegangen ist. Und zum andere die Håndverksdestilleri in Oslo/Norwegen.

Im letzten November gab The Oxford Artisan Distillery eine nicht näher bezifferte Investments des zu Diageo gehörende Unternehmen Distill Ventures bekannt (wir berichteten).