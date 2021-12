PR: Vienna Distribution bringt den neuen Glen Scotia 12yo Seasonal Edition nach Österreich

Die Loch Lomond Group hat etwas Besonderes in petto – und der lokale Distributor Vienna Distribution bringt diese spezielle Abfüllung in Österreich in die Regale: Der neue Glen Scotia 12yo Seasonal Edition ist für Whiskyfreunde in der Alpenrepublik jetzt erhältlich; eine Sonderabfüllung, die nur in wenigen Märkten zu finden sein wird (für Deutschland haben wir keine Information dazu, werden sie aber natürlich nachreichen, so wir sie bekommen).

Was dieser in seinen Geschmacksnoten durchaus weihnachtliche Whisky zu bieten hat, können Sie hier nachlesen – und wenn Sie wissen wollen, zu welchen Speisen dieser Whisky hervorragend passt, hat der Executive Chef des The Balmoral Hotel, Gary Robertson, hier einige Empfehlungen für Sie:

Glen Scotia 12YO Seasonal Edition kommt in die österreichischen Regale

Loch Lomond präsentiert seinen Glen Scotia 12YO Season Release 2021, der ab sofort in Österreich über seinen exklusiven Partner Vienna Distribution erhältlich ist. Maria Kitsati, Country Managerin von Vienna Distribution, freut sich sehr über diese Veröffentlichung, da sie perfekt für das bevorstehende Schenken ist.

Es handelt sich hierbei um einen ungetorften 12 Jahre alten Whisky, der in stark ausgekohlten Fässern aus amerikanischer Eiche und Oloroso ausgereift ist, abgefüllt mit 54,7% Vol., mit einem UVP von 65 EURO.

Nach der äußerst beliebten Limited Edition „Sherry Double Cask Finish“ vereint der „Glen Scotia Seasonal Release 2021“ eine weitere perfekte Kombination aus Fassveredelung und Aromen, die perfekt das verkörpern, was das Zuhause an der schottischen Westküste so besonders macht.

Wenn wir uns den Wintermonaten nähern, ist dieser warme und würzige Dram der perfekte Weg, um auf gute Freunde anzustoßen oder ihn neben festlichen Weihnachtsdesserts und Leckereien zu genießen.

Dieser saisonale Whisky vereint eine Reihe von ungetorften Destillationen aus dem Jahr 2009 und früher und reifte in First-Fill-Bourbon-Fässern und Hogsheads aus amerikanischer Eiche.

Nach elf Jahren Reifung wurde dieser Single Malt dann zwölf Monate in First Fill Oloroso Hogsheads und stark ausgekohlten Fässern aus amerikanischer Eiche veredelt, bevor er vor der Abfüllung in Fassstärke verheiratet wurde.

Abgefüllt mit 54,7% ohne zugesetzte Farbe oder Kühlfiltration, so wie es die Natur vorgesehen hat.

Tasting Notes:

Nase: Toffee, Apfel, Gischt, zarte Vanille und gesalzenes Karamell

Geschmack: Cremige Vanille und brauner Zucker werden durch warme würzige Noten von Zimt und Muskat ausbalanciert.

Abgang: Langer, nussiger Abgang mit getrockneter Orangenschale und sanft wärmender Würze.