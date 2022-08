Ihre mittlerweile dritte Exklusivabfüllung aus der Highland Brennerei Tomatin stellt deinwhisky.de in der heutigen Presseaussendung vor. Was dieses Bottling so besonders macht und wie Sie diese bestellen können, finden Sie im nachstehenden Text, den wir von deinwhisky.de erhalten haben:

Tomatin 2009/2022 Tempranillo Single Cask exklusiv für deinwhisky.de

Liebe Whiskyfreunde,

aller guten Dinge sind drei und so freuen wir uns heute sehr, Ihnen unsere mittlerweile dritte Exklusivabfüllung aus der Highland Brennerei Tomatin vorstellen zu dürfen.

Nach einem Ex-Bourbon Cask und einem Pedro Ximenez Sherry Butt haben wir uns diesmal für ein ganz besonderes Rotweinfass entschieden. Dieses wundervolle Einzelfass wurde am 10.06.2009 destilliert und reifte über 12 Jahre in einem Tempranillo Wine Barrique. Also einem Ex-Rotwein-Fass aus der bedeutendsten Rebsorte Spaniens. Abgefüllt wurde dieser tolle Tomatin am 14.03.2022 exklusiv für deinwhisky.de auf insgesamt 294 Flaschen.

Es erwartet Sie eine traumhafte Kombination aus der trockenen Fruchtigkeit des Rotweinfasses und der Eleganz des Tomatin Whiskys. Der Whisky überzeugt mit Fruchtnoten, nach Pfirsichen, Mirabellen, Pflaumenmus, Kirschen und Johannisbeeren, dazu gesellen sich Aromen von Schokolade und Kaffee, sowie Waldbeeren, Orangenmarmelade und Nüssen. Im Geschmack vollmundig und nussig mit reifen, roten Früchten, Karamell, Brombeeren, Schokolade und etwas Ingwer. Der Whisky endet mit einem intensiven und langem Abgang. Hier zeigen sich wieder intensive und trockene Weinnoten, Beeren, Schokolade und Eichenwürze.

Destilliert: 10.06.2009

Abgefüllt: 14.03.2022

Fassnummer: 3506

Limitiert auf 294 Flaschen.

Die Abfüllung gibt es ab sofort im Shop von deinwhisky.de unter: https://www.deinwhisky.de/exklusiv/



Liebe Grüße

Das Team von deinwhisky.de