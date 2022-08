Kirsch Import mit der Elements of Islay Core Range, Single Sherry Casks und einem rauchigen Schweden

Die neue Core Range von Elements of Islay und einige Einzelfass-Abfüllungen finden wir in dieser Woche in den Neuigkeiten von Kirsch Import. Welche Brennereien bei den Single Casks vertreten sind sowie alle weiteren Details zur Erweiterung des Islay-Periodensystems finden Sie in der folgenden Mitteilung, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Das Islay-Periodensystem wächst: Die neue Core Range von Elements of Islay

Für Elements of Islay wählen die Elixir Distillers Whiskys aller aktiven sowie teils inaktiven Islay-Brennereien aus. Ihre köstlichen Elementarteilchen komponieren die Abfüller aus Fässern unterschiedlichen Alters und zum Teil unterschiedlicher Destillerien. Das Ziel: die volle Bandbreite der insularen Malt Whiskys mit ihrem medizinischen, torfigen und maritimen Charakter abbilden.

Für dauerhaftes Vergnügen wächst das Islay-Periodensystem: Ab sofort gesellen sich zu den limitierten Small Batch Bottlings in Apothekerfläschchen auch Standard-Abfüllungen – und zwar in 700ml-Flaschen.

Die neu kreierte Core Range besteht aus einem Blended-Malt-Trio. Der Elements of Islay Cask Edit aus Refill, Bourbon und Sherry Casks verbindet intensiven, rauchigen Single Malt von der Südküste Islays mit einem frischeren, fruchtigeren Stil aus dem Norden. Der Elements of Islay Bourbon Cask reift in First-Fill- und Refill-Bourbonfässern und kombiniert bei 54,5% vol. klassischen, kräftigen BBQ-Rauch aus einer Islay-Destillerie an der Südküste mit subtileren, würzigen Aromen von der Nordküste.

Ebenfalls kräftiger abgefüllt ist der Elements of Islay Sherry Cask. In First Fill und Refill Sherry Butts sowie Hogsheads vermählen sich Islay Single Malt von der Südküste mit Aromen von getrockneten Früchten und dunkler Schokolade und Islay Single Malt von der Nordküste mit würzig-maritimen Noten und Zitronenöl.

Alle Infos zur Range gibt es auch auf der Website von Elements of Islay.

Elements of Islay Cask Edit

Islay Blended Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill Casks, Bourbon Casks, Sherry Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Aromatischen Noten von frisch gebrühtem Kaffee, gemischt mit heißer Milch. Gezuckerte Mandeln und weiße Schokoladentrüffel verbinden sich mit typischem Torfrauch. Ein frischer Obstkorb sorgt für Ausgewogenheit.

Gaumen: Süß, mit mineralischen Islay-Noten. Vanillerauch und Holzgewürz durchdringen den Duft von frisch gebackenen Buttercroissants und heißem, fruchtigem Kaffee.

Nachklang: Angenehm rauchig und süß mit anhaltenden Fruchtnoten.

Elements of Islay Bourbon Cask

Islay Blended Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Refill Bourbon Barrels

54,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Süße Aromen aus einer Zuckerdose mit Vanilleschoten. Dazu Vanille-Amber-Duftkerzen, frische tropische Früchte und würziger Kohlenrauch aus dem Schornstein.

Gaumen: Vor einem prasselnden Torffeuer entfalten sich mit Schokoladenpulver bestäubter Cappuccino, warmes Brioche mit Vanillepudding und in Ahornsirup eingelegte, spritzige Früchte. Es folgt eine Butterglasur auf Vanillemuffins.

Nachklang: Süße, cremige Vanille mit anhaltendem Torfrauch.

Elements of Islay Sherry Cask

Islay Blended Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill & Refill Sherry Butts & Hogsheads

54,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Der Duft von Tabak in einer leeren Sandelholz-Zigarrenkiste. Dazu stoßen das maritim-rauchige Aroma von Räucherfisch (Arbroath smokie), aromatische Noten von Zitronenöl, Ingwerwurzel und ein Hauch von Menthol.

Gaumen: Üppig, rauchig und geschmeidig. In Zartbitterschokolade getauchte kandierte Orangenscheiben und Stücke von kandiertem Ingwer. Muscovado-Zuckersirup sorgt für einen klebrigen, dunklen Sprühregen über Ingwerkuchen mit Datteln vor einem Hintergrund aus süßem Torfrauch und getrockneten Herbstfrüchten.

Nachklang: Sirup-Toffee und rauchiger Schwarztee, gesüßt mit dunkelbraunem Zucker. Langer, süßer, voller und rauchig-würziger Nachklang.

Single Sherry Casks von Signatory Vintage: Glen Elgin & Macduff

Seit 1988 ist Signatory Vintage Abfüller von außergewöhnlichen Whisky-Schätzen und hat sich in dieser für die Whiskywelt recht kurzen Zeit international in der Branche etabliert. Mit seinen Abfüllungen macht Andrew Symington Genießern Tropfen zugänglich, die ihnen für gewöhnlich verborgen bleiben. Dazu zählen spezielle Jahrgangswhiskys aus einer geschlossenen Brennerei ebenso wie Single Malts aus seltenen Einzelfässern oder Destillerien, die schwerpunktmäßig Whisky für Blends produzieren.

Letzteres trifft etwa auf Glen Elgin zu. Den blumig-frischen Speyside Single Malt, für den noch einer der rar gewordenen Wormtub Condenser zum Einsatz kommt, hat Signatory Vintage für den Glen Elgin 2008/2022 mit einem Finish im First Fill Sherry Butt versehen. Der Macduff 2009/2022 verbrachte seine gesamte Reifezeit von 13 Jahren im andalusischen Fass und kann seinen nussig-fruchtigen Charakter bei knackigen 63,9% vol. Cask Strength ungehemmt entfalten.

Glen Elgin 2008/2022

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Kirsch Import

14 Jahre

Dest. 16/04/2008

Abgef. 13/06/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 9

639 Flaschen

55,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Macduff 2009/2022

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Selected by Kirsch Import

13 Jahre

Dest. 30/03/2009

Abgef. 13/06/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 900347

648 Flaschen

63,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

The cherry on the cask: Rauchiger Mackmyra-Druid aus dem Kirschweinfass

Michel Reick bleibt im Gedächtnis. Das verdankt der sympathische Riese nicht nur seiner Statur, sondern in erster Linie seinem hervorragenden Händchen für Fässer. Als unabhängiger Abfüller hinter vier etablierten Marken ist er in der Whisky-Szene zur wortwörtlich festen Größe gewachsen – seit mittlerweile über zwei Jahren ebenfalls im Team von Kirsch Import. Unser „very own“ Whisky-Druide macht seinem Spitznamen alle Ehre und die Magie exklusiver Single Casks für Genießer zugänglich. Zum Beispiel in der 2020 ins Leben gerufenen Spezialitäten-Serie, die heute um eine neue Abfüllung wächst.

Für seinen Whisky Druid Mackmyra 2010/2022 hat es den Druiden noch einmal ins Sehnsuchtsland Schweden verschlagen. Von der schwedischen Vorreiter-Brennerei Mackmyra ist man Innovatives und Vielseitiges aus lokalen Zutaten gewohnt. Neben nicht-rauchigem Whisky brennen die Skandinavier aus Gävle rauchigen Single Malt und darren dafür Gerstenmalz über schwedischem Torf.

Auf dieses torfige Destillat baut auch der neue Druid. In Bourbon Barrels gereift, veredelte man den Mackmyra 2010/2022 schließlich auf ungewöhnliche Weise: in Eichenfässern, die zuvor mit üppigem Kirschwein belegt waren. So verbinden sich in der unverfälschten Abfüllung außergewöhnlich köstliche Aromen von würzigem Rauch und süßer Kirsche.

Whisky Druid Mackmyra 2010/2022 – Peated

Swedish Single Malt Whisky

12 Jahre

Dest. 2010

Abgef. 2022

Herkunft: Schweden

Fasstyp: Bourbon Barrels, Cherry Wine Cask (Finish)

Fassnr.: 12201

141 Flaschen

0,7 Liter

41,3% vol. Cask Strength

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Intensive, fruchtige Kirschnote in Kombination mit Ingwer-Würze und leicht geteertem Rauch mit einem Hauch Mineralien sowie der Süße von Schokolade und Marzipan.

Gaumen: Fruchtig mit Kirschen, ausbalanciert von angenehmem Rauch, der von gerösteter Eiche, etwas Salz und frischem Tabak geprägt ist. Dazu stößt die Süße von Rosinen, Butterscotch und Vanille.

Nachklang: Würzige Vanille, sanfte Holztöne, Tabakblätter und Fruchtsüße gehen in ein langes und trockenes Finale über.