PR: Die Whisky Messe Wuppertal findet statt – online!

Corona macht in diesem Jahr vieles anders als sonst – man muss sich nur den Messekalender für Whiskymessen 2020 ansehen und weiß, das nichts normal ist.

Die Veranstalter der Whisky Messe Wuppertal wollen sich vom Coronavirus nicht unterkriegen lassen und machen ihre Messe dennoch – und zwar einfach jetzt im virtuellen Raum. AM geplanten Messewochenende (5. und 6. September 2020) erwartet Whiskyfreunde ein reichhaltiges Programm aus dem Messestudio.

Wie genau das ablaufen soll, beschreiben die Veranstalter in der untenstehenden Aussendung, die wir hier gerne für Sie bringen:

Die Whisky Messe Wuppertal findet statt – online!

Wir haben bis in die letzten Wochen hinein nahezu täglich neue Gespräche mit Behörden und Ausstellern

geführt, haben überlegt, neugeplant und wieder verworfen…

Wir sind nun zu dem Schluss gekommen, dass eine Messe in der ursprünglich vorgesehenen Form in diesem Jahr keinen Sinn macht. Strikte Hygiene- und Abstands-Regelungen, Zugangsbeschränkungen, Zeitlimits, Maskenpflicht usw. usw. machen letztlich doch genau das, worum es auf einer Whisky-Messe eigentlich geht, also das gesellige beisammen Stehen, Probieren und Fachsimpeln an den Ständen, unmöglich.

Ganz abgesehen davon, stünde hierbei ja auch noch die Frage der Verantwortbarkeit im Raume…

Wir werden das nicht tun!

Da wir aber wenig Lust verspüren, dieser coronalen Pest das Feld zu überlassen und ein Jahr ohne WMW quasi wie ein Jahr ohne Whisky (also möglich, aber sinnlos) ist, arbeiten wir gerade mit Hochdruck an der Realisierung eines tollen Ersatz-Konzeptes.

DIE WHISKY MESSE WUPPERTAL FINDET IN DIESEM JAHR NUN ONLINE STATT!

Beflügelt durch den großen Erfolg unserer Online-Tastings in den letzten Wochen, werden wir am geplanten Messewochenende (05. u. 06. September) die WHISKY MESSE WUPPERTAL 2020 als Online-Format veranstalten!

Aus unserem Studio im „codeks“ in den historischen Wuppertaler ELBA-Hallen werden wir am Samstag Abend das Pre-Opening-Tasting und den ganzen Sonntag über, von 12.00 bis 19.30 Uhr, auf facebook die Online-Whisky-Messe senden…

Alle Tastings der Messe werden in diesem Rahmen stattfinden und ausgestrahlt.

Wie bei unseren Online-Tastings erhalten die Teilnehmer im Vorfeld die zu verköstigenden Whiskys der gebuchten Tastings für zu Hause und sind während der Tastings im Chat mit uns verbunden, um Fragen stellen zu können, Tasting-Notes mit den Referenten diskutieren zu können etc…

Zwischen den Tastings werden aus unserem Studio Live-Musik, Interviews, Brennerei-Portraits, u.v.m. gesendet.

Zusätzlich zu den Whiskys des/der gebuchten Tastings, erhält jeder Besucher der Online-Messe der sich angemeldet hat, Whisky-Sample-Fläschchen von vier verschiedenen Brennereien, welche als Aussteller an der Online Messe Teilnehmen.

Reichlich Programm also für einen genussvollen Messetag!

Alle Informationen zur Messe, ihren Tastings und der Buchung gibt es unter www.whiskymessewuppertal.de