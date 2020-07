PR: Drei Neue von Duncan Taylor bei Kirsch Import

2x Octave und 1x Dimensions – das sind die Neuheiten aus dem Hause Duncan Taylor, die über Kirsch Import schon bald bei den Händlern zu haben sein werden (dort erfahren Sie auch die Preise der Abfüllungen). Die Whiskys stammen übrigens aus Islay, der Speyside und den Orkney Islands – und natürlich sind es Fassstärken ohne Farbstoff und Kühlfiltrierung.

Hier alle Details dazu:

Das Fass macht die Musik: Duncan Taylor & Co. zeigt erneut, was Barrels, Sherry Casks oder Octaves können

Sie fassen maximal 50 Liter, entsprechen nur etwa einem Achtel des Ursprungsfasses und lassen Whisky intensiver reifen: Oktav-Fässer. Für die Serie „The Octave“ gönnt Duncan Taylor & Co. ausgewählten Single Malts oder Single Grains in den kleinen Fässern ein mehrmonatiges Finish. Ganz nach dem Motto „kleine Fässer, größerer Whisky“ erzielt der weltweit bekannte wie ausgezeichnete unabhängige Abfüller besonders raffinierte, ausgewogene Geschmacksprofile.



Exklusiv für unsere Kunden haben wir zwei Vertreter aus der Octave-Reihe abgefüllt. Dazu zählt ein Whisky der Islay-Destillerie Bunnahabhain aus dem Jahr 2014 mit würzigen Rauchnoten sowie ein elf Jahre alter Glenallachie. Für weitere neun Monate reifte er in Oktav-Fässern, bevor er in insgesamt nur 95 Flaschen abgefüllt wurde.



Ebenfalls neu ist ein 15-jähriger Single Malt der Dimensions-Reihe aus Schottlands Brennerei mit Wikinger-Seele: Highland Park. Die Dimensions Collection ist Duncan Taylors Mittel, um die Vielfalt und den Einfluss einzelner Fässer zu demonstrieren. Jeder der handverlesenen Scotch Whiskys spiegelt den multidimensionalen Charakter einer Destillerie.

Bunnahabhain Peated 2014/2020

The Octave Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

5 Jahre & 4 Monate

Dest. 2014

Abgef. 2020

Fass-Typ: Eichenfässer, Oktav-Sherry-Fässer

Fassnr. 3827053

104 Flaschen

54,8 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenallachie 2008/2020

The Octave Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

11 Jahre & 9 Monate

Dest. 2008

Abgef. 2020

Fass-Typ: Eichenfässer, Oktav-Sherry-Fässer

Fassnr. 3024969

95 Flaschen

54,2 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Highland Park 2002/2020

Duncan Taylor: Dimensions

15 Jahre

Dest. 06/2005

Abgef. 06/2020

Fass-Typ: Ex-Sherry-Eichenfässer

Fassnr. 5026993

324 Flaschen

55 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert