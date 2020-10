PR: Ein irischer Single Grain als Sonderabfüllung zum Irish Whiskey Wochenende von irish-whiskeys.de

Über das geplante Irish Whiskey Wochenende von irish-whiskeys.de im November haben wir ja schon berichtet, auch über die Tasting Sets, die dafür verfügbar sind – nun kommt auch noch eine eigene Sonderabfüllung dazu, ein junger Single Grain Whiskey mit einem 2 Jahre dauernden Finish in einem STR-Fass.

Mehr über diese Sonderabfüllung und die interessant klingenden Tasting Notes dazu finden Sie untenstehend, ebenso wie ein Link zum Shop:

Sonderabfüllung Irish Whiskey Wochenende von irish-whiskeys.de

2020 findet das erste Irish Whiskey Wochenende online statt. An diesem Wochenende wird es 11 Online Sessions geben, in denen man verschiedene Whiskeys und New Make von neuen irischen Destillerien und Whiskey Bondern verkosten kann. Jedes Tasting Set besteht aus 4x 5cl Proben, mit je zwei Standardabfüllungen, eine Sonderabfüllung und ein New Make. Viele dieser Abfüllungen sind nicht für den deutschen Markt und so bietet sich hier die einmalige Gelegenheit, diese besonderen Whiskeys zu verkosten. Auch die Verkostung der verschiedenen New Makes wird sehr interessant werden. Die Tasting werden durchgeführt von den Eigentümern oder Master Distillern.

Zu diesem besonderen Event soll es auch eine besondere Abfüllung geben, die diesem Wochenende würdig ist. Somit wurde ein besonderes Fass ausgewählt: ein 3,5 Jahre alter Single Grain Whiskey. Dieser Whiskey reifte zunächst 1,5 Jahre in einem Virgin Oak Fass und wurde dann für weitere 2 Jahre in eine STR (Shaved – Toasted – Re-Charred) Fass umgefüllt. Dies ist ein Bordeaux Weinfass, welches nochmal speziell aufgearbeitet wurde. Durch diese Fasskombination hat der Whiskey ganz andere Noten erhalten, als man es im ersten Moment von einem irischen Whiskey erwarten würde. Bei diesem Whiskey dominieren Salzkaramel und Nussnoten. Ein schöner komplexer Whiskey, der wunderbar harmoniert.

Der Whiskey wurde nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert und jede Flasche ist einzeln nummeriert.

Tasting Note:

Aroma: Salzkaramel, dunkle Schokolade, Vanille, geröstete Haselnüsse

Geschmack: Salzkaramel, gebrannte Mandeln, getrocknete Aprikose, geröstetes Holz

Abgang: langanhaltend mit Karamel

UVP: 45,90 €

Erhältlich hier im Shop von irish-whiskeys.de