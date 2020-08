PR: Irish Whiskey Wochenende – Der Geschmack Irlands kommt zu dir nach Hause

Nachdem in diesem Herbst wohl keine regulären Messen (oder wenn, dann nur unter strikten Auflagen) stattfinden werden, versucht sich die Whiskywelt an gangbaren Alternativen. Einen innovativen Schritt setzt Mareike Spitzer mit irish-whiskeys.de – und veranstaltet am 21. und 22. November das Irish Whiskey Wochenende, bei dem sich sage und schreibe zwölf verschiedene irische Destillerien in Live-Onlinetastings vorstellen werden. Nicht in einer Frontalpräsentation, sondern aktiv zum Mitmachen.

Erste Infos dazu können Sie untenstehend finden – und sich gleich die beiden Tage im Kalender markieren…

Irish Whiskey Wochenende – Der Geschmack Irlands kommt zu dir nach Hause

Irischer Whiskey erfreut sich auch im Jahr 2020 steigender Beliebtheit. Mittlerweile verteilen sich über dreißig Destillerien über die Grüne Insel und entsprechend viele, neue Irish Whiskeys sind auch in Deutschland erhältlich. Jedoch anders als in vorherigen Jahren können Whiskey-Freunde die Neuheiten nicht auf Messen und in Tastings kennenlernen. Deshalb veranstalten die Experten von Irish-Whiskeys.de in diesem Herbst das erste Irish Whiskey Wochenende online. Unter dem Motto „Der Geschmack Irlands kommt zu dir nach Hause“ finden am 21. und 22. November 2020 insgesamt zwölf Online-Tastings mit den Whiskeys von zwölf verschiedenen, irischen Destillerien und Whiskey Bondern statt.

Durch die Live-Tastings führen jeweils die Inhaber oder Master Distiller der Brennereien und Bonder. Dabei können die Teilnehmer nicht nur Whiskey-Proben verkosten, sondern sich selbst interaktiv einbringen und Fragen stellen.

„Wir möchten unseren Teilnehmern die Möglichkeit geben, das Erlebnis einer Messe oder eines Tastings zuhause möglichst nah zu erfahren“, erklärt Mareike Spitzer, Inhaberin von Irish-Whiskeys.de. „Nach den Absagen fast aller Messen und Tastings merken wir, dass die Menschen sich geradezu nach Alternativen sehnen. Darum bringen wir jetzt den Geschmack Irlands in die eigenen vier Wände.“

In den insgesamt zwölf Live-Tastings stehen jeweils vier Proben zur Verkostung bereit. Darunter befinden sich zwei Standardabfüllungen aus der Core Range der Destillerie und der Bonder sowie eine Sonderabfüllung. Zusätzlich bietet jede Brennerei als Bonus die Probe eines eigenen New Makes an. Dadurch können Teilnehmer während des Irish Whiskey Wochenende einen exklusiven Blick in die geschmackliche Zukunft der Destillerien werfen.

„Wir möchten die wachsende Bandbreite des Irish Whiskeys vorstellen. Darum ist die Auswahl während der beiden Festivaltage bewusst abwechslungsreich. Wir empfehlen jedem, sich für zwei bis drei Tastings anzumelden“, empfiehlt Mareike Spitzer.

Zusätzlich zu den Tastings erwartet die Teilnehmer eine musikalische Untermalung. Hierbei treten zwischen den Tastings Irish Folk-Musiker auf und sorgen für stimmungsvolle Abwechslung.

Außerdem wird es eine Sonderabfüllung für das Irish Whiskey Wochenende geben, für das Mareike Spitzer persönlich das Fass auswählen wird.

„Momentan sind wir dabei die verschiedenen Proben zu verkosten und das beste Fass für unser Wochenende zu finden“, erläutert Mareike Spitzer.



Auf der eigens eingerichteten Webseite www.irish-whiskey-wochenende.de werden in den nächsten Tagen die teilnehmenden Destillerien vorgestellt und der Zeitplan für die zwölf Tastings veröffentlicht. Ab September können sich Irish Whiskey-Freunde dort unkompliziert für die jeweiligen Verkostungen registrieren. Der Versand der Proben-Sets erfolgt ab Ende Oktober. Daneben erscheinen regelmäßige News und Updates über die Social Media-Kanäle Facebook und Instagram.