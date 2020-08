Gegenseitige Strafzölle auf Whisky bleiben aufrecht – Industrie auf beiden Seiten des Atlantiks enttäuscht

Wer darauf gehofft hat, dass wirtschaftlich schwierige Zeiten Regierungen dazu bringen könnten, Handelsschranken abzubauen und so wieder etwas mehr Schwung in die lahmenden Exporte und Importe zu bringen, der sieht sich enttäuscht: Seitens der US-Regierung wurde zwar beschlossen, die Strafzölle auf europäische Güter in Teilen anzupassen, für viele Produkte, darunter auch Whisky, wir man sie aber unverändert bei 25% zu lassen – und im Gegenzug wird man auch auf der europäischen Seite keine Änderungen für amerikanischen Whiskey erwarten dürfen.

Der Streit, der sich an europäischen Subventionen für den Flugzeughersteller Aurbus entzündet hat, bleibt im Kern ungelöst, das bekommen Produzenten weiter zu spüren. Dementsprechend enttäuscht fallen die Reaktionen von der SWA aus. Seit dem Beginn der Sanktionen sind die Exporte von schottischem Whisky in die USA um 30% zurückgegangen, was für die Industrie einen Gesamtverlust von über 300 Millionen Euro bedeutet. Und dabei sind die Effekte der Pandemie noch gar nicht berücksichtigt – es ergibt sich also in Summe eine höchst widrige Situation.

Ähnlich enttäuscht zeigt sich natürlich auch DiSCUS, The Distilled Spirits Council US. Vor allem weist man darauf hin, dass die EU die Sanktionen von ihrer Seite aus auch auch Rum, Brandy und Wodka aus den Vereinigten Staaten ausdehnen könnte und schon jetzt eine Erhöhung der Strafzölle von 25% auf 50% im Frühjahr plant.

Die Herauslösung des Vereinigten Königreichs aus der EU macht die Situation auch nicht einfacher, da nun Europa nicht mehr mit einer Stimme reden kann – aus bilateralen Gesprächen ist nun eine Gesprächsrunde geworden…