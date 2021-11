PR: Geschenktipp von Beam Suntory für die Festtage 2021

Für die Beantwortung der jährliche aufkommenden Frage Was schenke ich in diesem Jahr zu Weihnachten? bietet Beam Suntory Österreich zwei unterschiedliche Antworten an. Zum Beispiel Laphroaig und Jim Beam, jeweils in Geschenkpackung:

Geschenktipp von Beam Suntory für die Festtage 2021

Laphroaig 10: Ein vollmundiger Whisky mit langem Abgang.

Elegant, pur und unvergleichlich torfig-rauchig. Das ist Laphroaig von der berühmten Insel Islay an der Westküste Schottlands. Trotz ihrer geringen Größe beherbergt sie etliche namhafte Whisky-Destillerien und ist weltweit bekannt für ihre rauchigen und torfigen Single-Malt-Whiskys. Laphroaig zehn Jahre ist ein außergewöhnlicher Whisky, der das Resultat einer über 200-jährigen Tradition einzigartiger Whiskyherstellung und damit ein Herzstück der Laphroaig-Single-Malt-Reihe darstellt. Laphroaig ist der führende torfig-rauchige Single Malt auf dem österreichischen Markt mit einer stetig wachsenden Fangemeinde. Für die Herstellung wird gemälzte Gerste über Torffeuer getrocknet. Der Rauch dieses speziellen und nur in Islay vorhandenen Torfs verleiht Laphroaig sein einzigartiges, reichhaltiges Aroma. Ein vollmundiger Whisky mit langem Abgang. Dieser Whisky lagerte mindestens zehn Jahre in ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Eiche.

Erhältlich in der exklusiven Laphroaig Geschenkpackung mit zwei Gläsern.

Gesehen bei Spar und Interspar um 40,90 Euro

Jim Beam: Weihnachtsgeschenke für jeden Genussmoment

Einen der bekanntesten und beliebtesten Whiskeys in Österreich, Jim Beam Whiskey gibt es in der heurigen Herbst- und Wintersaison inklusive Glas mit einem winterlichen Cocktailrezept zum Anstoßen.

Jim Beam Geschenkpackung Lime & Mint Highball mit Glas

MIT JIM BEAM UND FREUNDEN DEN WINTER GENIESSEN.

Das Geschenk, das Freunde zur Familie macht. Jim Beam. Egal, wo du herkommst. Hier bist du willkommen!

Gesehen bei Billa und Billa Plus um 16,49/16,99 Eur. erhältlich.