PR: Neu von Kirsch Import – Glen Elgin in der Autumn Edition der Signatory Single Cask Seasons, ElsBurn Cosy Winter VII und Stauning Barley – Limited Edition

Die Neuerscheinungen bei Kirsch Import in dieser Woche sind von den Jahreszeiten geprägt. Zum einen haben wir die Herbst-Abfüllung der Signatory Single Cask Seasons, zum anderen die siebte Auflage des Cosy Winter von ElsBurn. Die Limited Edition Stauning Barley bringt uns den Geschmack dänischer Frühjahrsgerste. Alle weiteren Informationen:

Herbstnostalgie im Glas:

Die neue Seasons-Abfüllung für Kirsch-Kunden

Wer sich beim Blick aus dem Fenster in den goldenen Herbst zurücksehnt, findet in unserer neuen Seasons-Abfüllung den richtigen Whiskypartner. Stoppelfelder unter der Herbstsonne, buntes Laub, ein Hauch fruchtiger Würze in der Luft – Sinneseindrücke, die der Speyside Single Malt gekonnt aufleben lässt. Für unsere Autumn Edition 2021 fiel die Wahl auf den Glen Elgin 2008/2021 aus dem Warehouse unseres langjährigen Partners Signatory Vintage.

Hier reifte der Scotch insgesamt 13 Jahre lang in Eichenfässern, inklusive First Fill Sherry Butt Finish. Dem andalusischen Fasseinfluss dürfte der Speysider aus einer der eher unbekannten Brennereien Schottlands seinen überaus kräftigen Bernsteinton verdanken. Und: ein vollmundiges Aroma. Dazu trägt sicher auch der „Wormtub Condenser“ bei. Als eine von nur noch wenigen Destillerien arbeitet Glen Elgin mit dem traditionellen Kühlsystem, das den Rohbrand schwerer und vollmundiger macht.

Glen Elgin 2008/2021 – Autumn Edition 2021

Signatory Single Cask Seasons

Exclusively bottled for Kirsch Import

13 Jahre

Dest. 16/04/2008

Abgef. 24/09/2021

Fasstyp: First Fill Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 2

747 Flaschen

51,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Der Dram zu Wham und Weihnachten:

ElsBurn Cosy Winter VII lädt zu gemütlichen Genussmomenten ein

Last Christmas, we gave you a dram… Und das tun wir auch in diesem Jahr wieder: Exklusiv abgefüllt für die Kunden von Kirsch Import steht der ElsBurn Cosy Winter VII in den Startlöchern. Die diesjährige Auflage des Hercynian Single Malt ist der flüssige Ersatz für den Weihnachtsmarktbesuch – auf den wir wohl mal wieder verzichten müssen. Mit Rauchschinken und malziger Süße, Würze und Rosinen sowie dunkler Schokolade und Mandeln erinnert das Geschmacksprofil des winterlichen Drams an den herrlichen Moment des Eintretens in den warmen Lichtkegel einer Weihnachtsmarkthütte, die mit köstlichen Gerüchen lockt.

Cosy Winter verströmt Gemütlichkeit – ganz wie der Name verspricht. Für das warme Rotbraun der siebten Abfüllung der Reihe ist eine meisterliche Kombination aus Süd- und Süßweinfässern verantwortlich. Malaga-, Marsala- und Portweinfässer wählten die Harzer Brenner für ihren Winterwhisky aus. Für Lagerfeuer-Feeling haben sie diese mit „gently woodsmoked“, also leicht rauchigem Hercynian Single Malt befüllt. Der Dram für die kalte Jahreszeit wurde in natürlicher Form – ohne Färbung und Kühlfiltration – sowie in aromatischer Fassstärke von 56,2% vol. in 1.344 Flaschen abgefüllt.

ElsBurn Cosy Winter VII – 2021 Release

Hercynian Single Malt Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

Fasstyp: First Fill Malaga Casks, Dolce Marsala Casks, Port Casks

1.344 Flaschen

56,2% vol. Cask Strength

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Stauning Barley – Limited Edition:

Der süße Geschmack dänischer Frühjahrsgerste

Pure Gerste aus Westjütland hat Stauning mit einer limitierten Sonderedition in die Flasche gebracht. Anders als viele andere Brennereien, beziehen die Dänen das Getreide für ihre Danish Whiskys ausschließlich von den Feldern aus der Umgebung der Destillerie. Hier gedeiht etwa die Frühjahrsgerste Laureate in gesunden Beständen. Die Sorte hat ein ausgeprägtes Geschmacksprofil von Hopfen und Malz mit zarten Noten von Zitrusfrüchten und Honig.

Einen Whisky kreieren, der die dänische Natur, die Landschaft und die Felder rund um die Brennerei am besten widerspiegelt? Das ist Stauning mit der Limited Edition Stauning Barley gelungen. Um den Charakter des unverwechselbar dänischen Single Malts bestmöglich zu formen, wird er zunächst in Bourbonfässern und anschließend in Ruby Port und Madeira Casks gereift. Das Resultat: ein intensives Aroma von reifen Pflaumen, Birnen und ein charmanter Geschmack von Gerstenfeldern mit Noten von mildem Tabak, Vanille, Zitrusschalen und Schokolade.

Stauning Barley – Limited Edition

Danish Whisky

4 Jahre

Dest. 01/2017

Abgef. 09/2021

Fasstyp: First Fill Bourbon Casks, Madeira Casks, Ruby Port Casks

Fassnr.: 5556-5563

51,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt