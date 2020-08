PR: Glen Scotia 2002 Vintage Release No. 2 Crosshill Loch – exklusiv für Deutschland

Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen bringt, gemeinsam mit der Campbeltown-Brennerei Glen Scotia, eine exklusive Deutschlandabfüllung auf den Markt. Der Glen Scotia – 2002 Vintage Release No. 2 Crosshill Loch wurde – limitiert auf 1500 Flaschen – mit 46% vol. abgefüllt und sollte demnächst im Handel erhältlich sein, wo man Sie auch über den Endverbraucherpreis informieren wird.

Hier die Infos samt Tasting Notes, die wie von HaWe Bremen erhalten haben:

Glen Scotia – 2002 Vintage Release No. 2

Die Glen Scotia Distillery gehört bekanntlich neben Springbank mit Longrow & Hazelburn sowie Kilkerran zu den letzten drei Brennereien aus der Region Campbeltown. Dabei produziert Glen Scotia in ihrer Historie, wie für die Halbinsel Kintyre typisch, seit jeher getorfte wie ungetorfte Single Malts. In Zusammenarbeit mit der Brennerei wurde der limitierte 2002er Vintage Release No. 2 mit Einzelnummerierung entwickelt, der die Fruchtaromen Glen Scotias verkörpert.

Original Tasting Notes:

Rich, tropical fruits. Demerara sugar notes are well balanced with classic maritime character, leading to a crisp dry finish with a salty tang

Distilled: April 2002

Bottled: June 2019

Batch: 1.500 Flaschen,

exklusiv für Deutschland

Einzelnummerierung