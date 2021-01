PR: Interessantes vom unabhängigen Abfüller Murray McDavid bei Genuss am Gaumen in Österreich

Gleich zu Jahresbeginn wird das Whiskyangebot in Österreich wortwörtlich „bunter“, denn Genuss am Gaumen bietet jetzt das Sortiment des unabhängigen Abfüllers Murray McDavid. In mehreren Serien veröffentlicht der alteingesessene Bottler interessante Single Malts und Blends, die wir nachfolgend im Detail mit den Tasting Notes vorstellen. Bei Interesse finden Sie die Abfüllung im Shop des Vorarlberger Unternehmens:

Interessantes vom unabhängigen Abfüller Murray McDavid bei Genuss am Gaumen in Österreich

Es freut uns sehr, dass wir ab sofort bei uns im „Genuss am Gaumen“ auch die erlesenen & außergewöhnlichen Abfüllungen von Murray McDavid anbieten können.

Bunnahabhain 1997 – 21 Jahre

Region: Isle of Islay

Details: Cask Strength 54,7% Vol., 0,7 l

Lagerung: in einem Single Bourbon Hogshead

Finish: in einem Pomerol Wine Hogshead – Cask Nr. 2; nur 290 Flaschen abgefüllt

Serie: Mission Gold – Murray McDavid

Verkostung:

in der Nase zestige Fruchtnoten mit einem Touch von Kaffee & gesalzenen Erdbeeren, am Gaumen sehr vollmundig & mit exquisiten Wein-Anklängen – Rosinen, dunkle Schokolade, würziges Chutney, im Finish zeigen sich geröstete Nüsse, Feigen & ein Hauch von Rosmarin

Neben den Goldstücken aus der „Mission Gold“ Serie, verwöhnt Murray McDavid den Gaumen von Whisky-Liebhabern auch mit seiner Serie „Benchmark“, in der ausschließlich Single Malts abgefüllt werden.

Caol Ila 2011 – 8 Jahre

Region: Isle of Islay

Details: 46% Vol., 0,7 l

Lagerung: in einem Single Bourbon Barrel

Finish: 1st Fill Koval Four Grain Cask – Cask Nr. 900008-19; nur 1242 Flaschen abgefüllt

Serie: Benchmark – Murray McDavid

Verkostung:

Zitronengebäck, Meeresbrise & Hickory Rauch in der Nase, am Gaumen zeigt sich Eiche & abermals Rauch in Kombination mit sanfter Vanille & erfrischender Zitrus, im sauberen & frischen Finish erwarten uns Noten von gesalzenem Karamell mit einem feinen Islay-Rauch

Deanston 1996 – 21 J.

Region: Highlands

Details: 46% Vol., 0,7 l

Lagerung: in 2x Single Bourbon Barrels

Finish: in 2x Koval Bourbon Casks – Cask Nr. 600009+10; nur 222 Flaschen abgefüllt

Serie: Benchmark – Murray McDavid

Verkostung:

tolle Noten von Toffee, Fruchtsüßigketen, Vanille & einem Touch von Lebkuchen in der Nase, am Gaumen abermals Toffee gefolgt von fein würzigem Ingwer, getrockneten Früchten & Nüssen, sehr ansprechendes Finish, das üppig & lange nachhällt

Glen Moray 2007 – 11 J.

Region: Speyside

Details: 46% Vol., 0,7 l

Lagerung: in 3x Bourbon Hogsheads

Finish: in 1st Fill Bourbon Barrels – Cask Nr. 5836-5838; nur 1087 Flaschen abgefüllt

Serie: Benchmark – Murray McDavid

Verkostung:

in der Nase mit Noten von Creme-Honig, gebuttertem Toast & cremiger Vanille, am Gaumen zeigen sich Aromen von Granola & Joghurt mit Anklängen von getrockneten tropischen Früchten, elegantes Finish mit einer feinen Honig-Süße, Zitrus & Eichenwürze

Ledaig 2001 – 17 Jahre

Region: Isle of Mull

Details: Cask Strength 59% Vol., 0,7 l

Lagerung: in einem Single Bourbon Barrel

Finish: in einem Jurancon Wein-Barrique – Cask Nr. 800063; nur 274 Flaschen abgefüllt

Serie: Benchmark – Murray McDavid

Verkostung:

wunderbar aromatische Nase mit Noten von Honig, Hickory-Rauch & Trauben, am Gaumen sehr vollmundig – tropische Ananas in Kombination mit Teer & Torfrauch, öliges & fein süßes Finish, das abermals tolle tropische Noten mit sich bringt

Für Whisky-Entdecker gibt es zudem mit den beiden Serien „The Vatting“ & „Crafted Blend“ einiges Interessantes aus Schottland zu finden.

Eòrna Lòin II 1997 – 20 Jahre

Region: Speyside

Details: 46% Vol., 0,7 l

Lagerung: in Refill Bourbon Casks

Finish: in 2x 1st Fill Koval Bourbon Casks – Cask Nr. 150045+46; nur 333 Fl. abgefüllt

Serie: Mystery Malt – Murray McDavid

Verkostung:

fein süße Apfel-Noten in der Nase mit etwas Zitrus & Honig, am Gaumen sehr elegant & cremig – abermals frische Früchte & Zitrustöne, lang anhaltendes & komplexes Finish, das zum Genießen einlädt

PS: Wer errät die mysteriöse Distillery, aus der dieser Whisky stammt?



Bùrn Taobh 1991 – 26 Jahre

Region: Speyside

Details: Cask Strength 44,1% Vol., 0,7 l

Lagerung: in 2 Bourbon Hogsheads – Cask Nr. 2; nur 495 Flaschen abgefüllt

Besonders: ein Teaspooned Dram von Dufftown mit einem bekannten Speyside Malt

Serie: The Vatting – Murray McDavid

Verkostung:

Köstliches Bukett an Aromen – viel Vanille, Zitrus & Honig-Hafer in der Nase, am Gaumen saftiger Gerstenzucker & Anklänge von wachsigen Früchten, lang anhaltendes & fein wärmendes Finish

Malts of Islay “Àlainn” 1989 – 27 Jahre

Region: Isle of Islay

Details: Cask Strength 44,9% Vol., 0,7 l

Lagerung: in 2x Bourbon Barrels

Finish: in einem Sherry Butt – Cask Nr. 1; nur 1071 Flaschen abgefüllt

Besonders: ein Vatted Malt aus Bowmore & Laphroaig

Serie: The Vatting – Murray McDavid

Verkostung:

dieser Dram zeigt definitiv die „Schönheit der Schlichtheit“ – wunderbare Küsten-Noten in der Nase mit einem Touch von Salzwasser & floralen Anklängen, am Gaumen ebenso recht floral mit delikatem Hauch von Lavendel & Toffee-Äpfeln, sauberes Finish mit unverkennbar toller Islay-Peatrauch-Note

Peatside 2011 – 7 Jahre

Region: “Trade Secret”

Details: 50% Vol., 0,7 l

Lagerung: in 2x Bourbon Hogsheads

Finish: in 2x 1st Fill Portwein Barriques – Cask Nr. 4; nur 786 Flaschen abgefüllt

Serie: The Vatting – Murray McDavid

Verkostung:

der beliebte „Peatside“ ist zurück – mit tollen Noten von Orangenschale, Pinienharz & Heide-Rauch in der Nase, am Gaumen mit Aromen von gegrilltem Pfirsich & Schokolade-Orangen, ölig-würziges Finish mit rauchigen Mokka-Noten & Anklängen von Toffee



The Speysiders 2009 – 10 Jahre

Region: Speyside

Details: 46% Vol., 0,7 l

Lagerung: in einem Mix aus Bourbon, Sherry & Weinfässern; nur 1553 Fl. abgefüllt

Besonders: ein Vatting aus 4 namhaften Speyside-Distilleries: Craigellachie, Miltonduff, Linkwood & Glenlossie

Serie: The Vatting – Murray McDavid

Verkostung:

ein neuer Batch des „Speysiders“ – mit fruchtigen Noten & Nuss-Schokolade in der Nase, ebenso Anklänge von Rosen-Wasser & Gewürzen, am Gaumen zeigen sich getrocknete Aprikosen, Pfannkuchen & Schoko-Rosinen, die auch im Finish in Form von Rosinen-Fudge wiederkehren, zudem gemischte Nüsse & ein Touch von „Latte“

Nachdem Murray McDavid im Besitz der wohlbekannten Coleburn Warehouses ist, finden sich dort allerlei köstliche Schätze, die auch als Vatting oder Blended für großen Genuss sorgen – vom 27-jährigen Islay Blended Malt aus Laphroaig & Bowmore bis hin zum jungen, aber äußerst vielschichtigen „Righ Seumas“ aus 5 Regionen Schottlands & einer Lagerung in Bourbon-, Wein- & Sherryfässern – wir wünschen viel Freude beim Verkosten & Genießen.

Air Leth 1988 – 29 Jahre

Region: Isle of Islay & Lowlands

Details: 50% Vol., 0,7 l

Lagerung: in 3x Bourbon Hogsheads

Blend: 50% Single Malt – Bowmore, Caol Ila & Laphroaig und 50% Single Grain – North British; nur 636 Flaschen abgefüllt

Serie: Crafted Blend – Murray McDavid

Verkostung:

ein außergewöhnlicher Blend, der schon in der Nase mit sanften Torfnoten, floralen Anklängen & Pfirsich überzeugt, am Gaumen mit Aromen von Gerstenzucker, floralem Torf & zarter Vanille, im anhaltenden & einladenden Finish zeigen sich tropische Fruchtnoten & abermals sanfter Islay-Torf

Half ‘n’Half 2009 – 10 Jahre

Region: Speyside & Lowlands (Girvan)

Details: 46% Vol., 0,7 l

Lagerung: in 3x Bourbon Hogsheads

Finish: in Sherry Butts – Cask Nr. 4; nur 1466 Flaschen abgefüllt

Serie: Crafted Blend – Murray McDavid

Verkostung:

Sanfte florale Noten in der Nase mit Anklängen von frisch geschnittenem Gras & üppig Vanille-Sauce, auch am Gaumen zeigt sich Vanille zugleich, gefolgt von Zitronen-Brause & Toffee-Äpfeln, gemütliches & feines Finish mit Noten von braunem Zucker, Honig & Pinienkernen

Loch Ìle 1996 – 19 Jahre

Region: Islay & Highlands

Details: 46% Vol., 0,7 l

Lagerung: in 2x Bourbon Hogsheads

Finish: in einem 1st Fill Madeira Barrique – Cask Nr. 001; nur 574 Flaschen abgefüllt

Besonders: ein Blend aus Bowmore & Laphroaig Malts mit einem fein süßen Grain der Loch Lomond Distillery

Serie: Crafted Blend – Murray McDavid

Verkostung:

der Lieblings-Dram der Murray McDavid Crew – wunderbare Küsten-Noten in der Nase gepaart mit getrockneten Aprikosen & Blütenhonig, am Gaumen süßer Rauch, cremige Früchte & tolle florale Anklänge, fein sauberes & frisches Finish mit einer wärmenden Würze

Rìgh Seumas II 2008 – 10 Jahre

Region: Islay, Speyside, Highlands & Lowlands

Details: 50% Vol., 0,7 l

Besonders: 70% Single Malts & 30% Grain Whisky

Blend: Bruichladdich, Arran, Tobermory, Auchentoshan & Old Roshdu treffen auf North British & Invergordon

Lagerung: in Bourbon Hogsheads

Finish: in Sherry & Wein-Hogsheads; nur 914 Flaschen abgefüllt

Serie: Crafted Blend – Murray McDavid

Verkostung:

in der Nase zeigen sich rote Früchte, BBQ-Limette & kandierte Früchte, am Gaumen ebenso sehr außergewöhnlich – gecharrte Eiche, geräucherte Nüsse & ein Touch von Fenchel, das Finish zeig Noten von Zerealien, Espresso & braunem Zucker

Young & Old 2011 – 7 Jahre

Region: Islay, Speyside & Lowlands

Details: 50% Vol., 0,7 l

Besonders: 50% Malt Whisky (Caol Ila & “Peatside”) & 50% Grain (North British)

Lagerung: in 3 Fässern – Bourbon, PX & Oloroso Sherry; nur 607 Flaschen abgefüllt

Serie: Crafted Blend – Murray McDavid

Verkostung:

in der Nase dunkle Melasse, süßer Torf & üppige Sherry-Fruchtnoten, am Gaumen zeigen sich ölige, gecharrte Früchte mit einem floralen Touch & dunklem Torf, langes & fein süßes Finish, das abermals sanfte Melasse-Töne mit sich bringt