PR: Jack Daniel’s Hersteller Brown-Forman implementiert globale Struktur für integrierte Marketingkommunikation

Brown-Forman Deutschland informiert uns heute in ihrer Pressemitteilung (welche Sie im Anschluss an unsere Einleitung finden) über die neue globale IMC Struktur, auf die Brown-Forman zukünftig bei der Vermarktung und dem Vertrieb setzt. Im Zuge dessen schafft Brown-Forman Deutschland drei neue Stellen. Mirja Kloss, die zum IMC Director Global JACK DANIEL’S Family of Brands ernannt wird, gratulieren wir ganz herzlich zur neuen Aufgabe und viel Erfolg und Freude bei und mit ihrer neuen Tätigkeit.

Jack Daniel’s Hersteller Brown-Forman implementiert globale Struktur für integrierte Marketingkommunikation

Hamburg, 8.6.2021 – Der zu den Top 5 Unternehmen der internationalen Spirituosenhersteller zählende American Whiskey Spezialist Brown-Forman setzt zukünftig bei der Vermarktung und dem Vertrieb auf eine globale integrierte Marketingkommunikation (IMC). Hierfür wird eine neue Organisationsstruktur mit neuen Positionen implementiert, die alle Märkte miteinander verbindet. Brown-Forman Deutschland schafft im Zuge dessen drei neue Stellen. Mirja Kloss, bis Ende 2019 Marketing Direktorin bei Brown-Forman Deutschland und Tschechien und seitdem als Global Brand Director JACK DANIEL’S Flavors tätig, wird zum IMC Director Global JACK DANIEL’S Family of Brands ernannt.

„Mit der neuen IMC Struktur tragen wir dem expandierenden E-Commerce und der zunehmenden Verschmelzung der physischen und digitalen Welt Rechnung. Wir sehen sie als einen Wachstumstreiber für unser Unternehmen und unsere Marken. Sie ermöglicht uns, die Chancen des digitalen Wandels noch besser zu nutzen, um gemeinsam mit unseren Geschäftspartner*innen über sämtliche Vertriebskanäle hinweg unsere Produkte zu präsentieren und uns dabei noch stärker an den sich wandelnden Bedürfnissen der Konsument*innen zu orientieren. Dies bedeutet auch, dass digitalen Plattformen und sozialen Medien in unserer Marketing- und Distributionsstrategie ein angemessener Stellenwert zuteil wird“

so Yiannis Pafilis, Geschäftsführer Brown-Forman Deutschland und Tschechien.

Aus fast allen Märkten, in denen Brown-Forman weltweit aktiv ist, werden Mitarbeiter*innen das neue IMC Team verstärken, das im Mai 2021 offiziell startete. Ein neu gebildetes Center of Excellence stellt die Vernetzung und Steuerung der Prozesse innerhalb der IMC Struktur sicher. „Wir freuen uns sehr, dass mit Mirja Kloss auf internationaler Ebene eine ehemalige Kollegin aus unserem Brown-Forman Deutschland Team in der neuen IMC Struktur vertreten sein und für unsere Flaggschiffmarke JACK DANIEL’S verantwortlich zeichnen wird“, führt Yiannis Pafilis aus. Der Beitrag des deutschen Marktes zum Ergebnis der amerikanischen Brown-Forman Corporation ist im letzten Jahr weiter gewachsen; die deutsche Organisation zählt global zu den umsatzstärksten Tochterunternehmen.