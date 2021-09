Vor drei Jahren wurde Jack Daniel’s neuer Partner des FC St. Pauli in der zweithöchsten Partnerkategorie „Herz von St. Pauli“. Der Vertrag lief bis zum 30. Juni 2021 (wir berichteten). Wie uns Brown-Forman Deutschland heute informiert, verlängern Jack Daniel’s und der FC St. Pauli nun ihre Partnerschaft. Die Zusammenarbeit wird ab sofort in der Partnerkategorie „Kiezkönig“ fortgesetzt.



Hier alles Wissenswerte dazu in der Presseaussendung, die wir erhalten haben:

Jack Daniel’s und der FC St. Pauli verlängern ihre Partnerschaft

Hamburg, 7. September 2021 – Zwei starke Marken, die eine Haltung teilen: Sich für die eigenen Ideale gerade zu machen und sich für niemanden verbiegen zu lassen. Gleichzeitig stehen JACK DANIEL’S und der FC St. Pauli für ein gemeinsames Werteverständnis und die untrennbare Verbundenheit mit ihrer Herkunft – Lynchburg in Tennessee und dem Kiez St. Pauli. Die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem FC St. Pauli und JACK DANIEL’S wird ab sofort in der Partnerkategorie „Kiezkönig“ fortgesetzt.

Foto von links nach rechts: Bernd Geldern ( FC St. Pauli Geschäftsleiter Vermarktung ) und Yiannis Pafilis (Geschäftsführer Brown-Forman Deutschland, Tschechien, Europe Commercial Strategy )

„Die Partnerschaft in den letzten zwei Jahren war von Anfang an von gegenseitigem Vertrauen getragen und hat trotz der Coronavirus-Pandemie bedingten Ausnahmesituation unsere Erwartungen voll erfüllt. Wir freuen uns daher sehr, mit JACK DANIEL’S auch in dieser Spielsaison des FC St. Pauli wieder dabei zu sein“, zieht Yiannis Pafilis, Geschäftsführer Brown-Forman Deutschland, Tschechien, Europe Commercial Strategy, eine positive Bilanz der gemeinsamen Zeit. Bernd von Geldern, FC St. PauliGeschäftsleiter Vermarktung, erklärt: „Nach der gelungenen Wiederbelebung der Zusammenarbeit im Jahre 2019 freuen wir uns sehr über die Verlängerung der Partnerschaft. Sowohl dem FC St. Pauli als auch JACK DANIEL’S liegt es am Herzen, dass wir den gemeinsamen Weg weitergehen und weitere nachhaltige Aktionen umsetzen können, wie wir beispielsweise mit gemeinsamen Aktionen die lokale Kunstszene in Hamburg oder das FC St. Pauli Museum unterstützen konnten”.