PR: Kirsch Whisky bringt neue Signatory-Abfüllungen für Deutschland, Mars Komagatake Tsunuki Aging

Von Kirsch Whisky, dem Importeur vieler Whiskymarken aus aller Welt nach Deutschland, haben wir wieder Neuheiten zu vermelden: Es gibt neue Exklusivabfüllungen von Signatory Vintage für Deutschland, und einen Mars Komagatake Tsunuki Aging Japanese Single Malt Whisky, der in der Tsunuki Distillery reifen durfte.

Hier alle Details dazu – die Abfüllungen werden in Kürze im Handel erhältlich sein, bitte informieren Sie sich dort auch über die Preise.

Neuheiten von Signatory Vintage for Germany!

Die langjährige Zusammenarbeit von Kirsch Whisky mit Signatory ermöglicht es dem Importeur immer wieder, herausrangende Fässer aus den Lagerhäusern von Signatory Vintage auszusuchen und zum Teil auch als eigene Abfüllungsreihen auf den Markt zu bringen.



So auch diese sechs Abfüllungen der Fassstärken-Range. Im Gegensatz zur klassischen Signatory CS Range, kommen die Abfüllung nicht im Dekanter, sondern in der klassichen Un-chillfiltered Flasche daher – dies ermöglicht Kirsch Whisky die Abfüllungen zu einem moderaten Preis anbieten zu können. Das vom Importeur entwickelte Label zeigt wie auch bei den klassischen Signatory Abfüllungen alle wichtigen Informationen der abgefüllten Whiskys.

Bunnahabhain 2009/2020

Signatory Vintage Cask Strength for Kirsch



10 Jahre

Dest. 17.03.2009

Abgef. 28.02.2020

Gereift im Sherry Butt

Fassnr. 900076

606 Flaschen

68,2 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2013/2020

Signatory Vintage Cask Strength for Kirsch



6 Jahre

Dest. 13.06.2013

Abgef. 02.03.2020

Gereift im Charred Wine Cask

Fassnr. 325549

243 Flaschen

61,3 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Fettercairn 2006/2020

Signatory Vintage Cask Strength for Kirsch



13 Jahre

Dest. 20.11.2006

Abgef. 02.03.2020

Gereift im Bourbon Barrel

Fassnr. 107679

189 Flaschen

53,9 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glentauchers 2008/2020

Signatory Vintage Cask Strength for Kirsch



11 Jahre

Dest. 22.05.2008

Abgef. 28.02.2020

Gereift im Sherry Butt

Fassnr. 900469

598 Flaschen

63,9 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ledaig 2007/2020

Signatory Vintage Cask Strength for Kirsch



12 Jahre

Dest. 07.06.2007

Abgef. 28.02.2020

Gereift im Refill Sherry Butt

Fassnr. 700583

648 Flaschen

59,2 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Miltonduff 2009/2020

Signatory Vintage Cask Strength for Kirsch



10 Jahre

Dest. 20.11.2009

Abgef. 02.03.2020

Gereift im Bourbon Barrel

Fassnr. 701591

242 Flaschen

61,2 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mars Komagatake Tsunuki Aging Japanese Single Malt Whisky

Tsunuki Aging – wer hier jetzt auf ein spezielles Fass hofft, den müssen wir leider enttäsuchen. Spannend ist es aber trotzdem! Tsunuki ist die zweite Destillerie des japanischen Whiskyproduzenten Mars. Fertiggestellt wurde die Destillerie in Kagoshima bereits 2016 und im November des selben Jahres wurde auch bereits die Produktion gestartet.

Die Lage der Destillerie ist nicht ganz zufällig gewählt, direkt neben dem Herzstück der Anlage liegt das ehemalige Haus der Familie des Markengründers, welches heute als Tasting-Raum und Visitorcenter verwendet wird.



Der Mars Komagatake Tsunuki Aging ist nun aber kein Whisky, der in der Tsunuki Destillerie gebrannt wurde. Destilliert wurde dieser Whisky in der Shinshu Destillerie, reifen konnte dieser allerdings im Reifekeller der neuen Tsunuki Destillerie!

Der Großteil des Whiskys für diese Abfüllung stammt aus Bourbon Barrels – in Verbindung mit dem besonderen Reifeprozess im Keller der Tsunuki Destillerie ergibt sich ein äußerst vollmundiger und fruchtiger japanischer Single Malt Whisky. Reife Äpfel und Zitrusfrüchte füllen die Nase, gefolgt von einer schönen Nussigkeit und süßlicher Schlagsahne. Das Aromenspiel im Mund beginnt sehr fruchtig mit Zitrusfrüchten und einer angenehmen Süße.

Mars Komagatake Tsunuki Aging

Japanese Single Malt Whisky



Bottled 2019

Gereift im Tsunuki Aging Cellar

56,0 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert