PR: Kirsch Whisky bringt Neues von Best Dram, Daftmill und Amrut

Und wieder haben wir eine ganze Ladung neuer Whiskys anzukündigen, die Importeur und Distributor Kirsch Whisky in diesen Tagen an die Händler ausliefern wird. Dabei sind diesmal neue Abfüllungen von Best Dram, ein aktueller Daftmill aus der begehrten kleinen schottischen Destillerie und ein alter Bekannter aus Indien in neuem Gewand – aus der Brennerei Amrut im südinischen Bengaluru.

Hier alle Infos im Originalwortlaut, diesmal auch mit Tasting Notes:

Neue Abfüllungen von Best Dram!

Michel Reick alias der Whisky Druid ist weit über Deutschlands Grenzen hinaus für seine tollen Abfüllungen bekannt. Mit seinen Brands Best Dram, Scotch Universe und The Old Friends überzeugt er seit Jahren mit seinem tollen Fass Management. Diese Abfüllungen sind in Deutschland sowie auch in Taiwan, Japan, Holland & Österreich erhältlich. Durch sein ständig wachsendes Fasslager dürfen wir uns weiterhin auf zahlreiche, von ihm selbst selektierte Abfüllungen freuen. Nur die besten Fässer finden den Weg in die Flaschen des Druiden – so auch diese vier neuen Abfüllungen der Best Dram Serie!

Miltonduff 2009/2020 – Oloroso Finish

Best Dram



11 Jahre

Dest. 02/2009

Abgef. 03/2020

1st Fill Oloroso Sherry Hoghshead Finish

Fassnr. 900031B

286 Flaschen

57,1 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Pfannkuchen mit Fruchtkompott / Bourbon-Vanille / Rohrzucker / Erdbeeren mit frischer Sahne / Früchte zunehmend weniger intensiv / mehr Berliner (Krapfen) mit Vanillezucker / Donut / leicht geröstete Mandeln



Mund: stark / cremig / süß / frisch gebackene Berliner (Krapfen) / Vanillezucker / leicht geröstete Mandeln / spät etwas fruchtig / ein wenig Erdbeere / eine Spur Kirsche



Finish: wärmend / mittellang / dunkle Süße / leichte Tannine, abklingende Frucht

Ardmore 2008/2020 – Ruby Port Finish

Best Dram



11 Jahre

Dest. 11/2008

Abgef. 03/2020

1st Fill Ruby Port Wine Finish

Fassnr. 706024

227 Flaschen

58,2 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: verhaltener Ascherauch / Brombeere / fruchtige Süße / ein wenig Minze / etwas Rosmarin



Mund: cremig süßer Rauch / leicht speckig / Minze noch weniger, aber spürbar / Rosmarin / süß / Beerenfrüchte



Finish: deutlich Rauch / viel Süße / langanhaltend / Rosmarin

Deanston 2009/2020 – Amarone Finish

Best Dram



10 Jahre

Dest. 09/2009

Abgef. 03/2020

Refill Amarone Cask Finish

Fassnr. 109

232 Flaschen

56,5 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: fruchtig / Erdbeeren / rote Weintrauben / Pfirsich / ein wenig grüner Tee / Rosenwasser



Mund: Früchte dezenter als in der Nase / grüner Tee deutlicher / karamellisierter Zucker / dunkel gebackener Mürbeteig / zum Ende trocken werdend



Finish: mittellang / fruchtig / karamellisierter Zucker

Caol Ila 2012/2020 – Red Wine Finish

Best Dram



7 Jahre

Dest. 09/2012

Abgef. 03/2020

1st Fill Red Wine Finish

Fassnr. 325735

330 Flaschen

55,9 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: kräftiger, maritimer Rauch / Seetang / Zitronengras / ein wenig Ingwer / Limette / dahinter Süße



Mund: spritzig, frisch / maritim / kräftiger Rauch / deutlich süßer / Ingwer / Zitrusfrüchte / alles deutlich intensiver als in der Nase



Finish: lang / maritimer Rauch / spritzige Zitrusfrüchte / Ingwer / Rohrzucker

Außerdem neu vom Whisky Druiden:

St. Kilian 3 y.o. – Amarone Cask

Bottled for Whisky Druid



3 Jahre

Dest. 05.10.2016

Abgef. 28.01.2020

Gereift im 1st Fill Amarone della Valolicella Butt

Fassnr. 365

749 Flaschen

58,9 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Single Farm Estate Whisky aus den Lowlands: Daftmill Winter Batch 2020

Falls Sie noch nichts von der Daftmill Brennerei gehört haben könnte es daran liegen, dass diese kleine Farm-Brennerei erst 2018 – nach über 12 Jahren!!! – den ersten Single Malt Whisky auf den Markt gebracht hat. Allerdings hat sich die Brennerei seitdem schon einen guten Ruf bei Whiskyliebhabern auf der ganzen Welt erarbeitet und die Abfüllungen sind sehr begehrt.



Seit 2005 wird auf dem familiengeführten Hof der Cuthbert’s Whisky produziert – und dies nur in sehr kleinen Mengen. Gebrannt wird ausschließlich in der Nebensaison (Midsommer/Winter); zum Teil nicht mehr als 100 Fässer im Jahr. Zur Hauptsaison kümmert sich Francis Cuthbert um die Gerste, die zur Herstellung des Whiskys verwendet wird.



Die Gerste für den Daftmill Winter Batch 2020 wurde auf den südlichen Feldern der Farm angebaut. Nach der Ernte in der letzten Augustwoche in 2006 wurde diese zunächst bis zur Mälzung im Sommer 2007 gelagert. Der Whisky reifte im Anschluss für mehr als 12 Jahre in sieben 1st Fill Bourbon Fässern.

Daftmill Winter Release 2007



12 Jahre

Dest. 2007

Abgef. 2020

Anzahl der Fässer: 7

Fassnummern: 047/2007, 048/2007, 049/2007, 050/2007, 051/2007, 052/2007, 053/2007

1690 Flaschen weltweit

46,0 % Vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting notes:

Die Nase öffnet sich mit frisch gebackenem Bisquit, Kardamom und Pfirsichhaut – am Ende eine florale Note die an Stechginster erinnert. Am Gaumen vielschichtig, mit frischer Vanille, Früchten, gerösteten Mandeln und einer saftigen Mandarinen-Note am Ende. Der Abgang ist würzig mit einem Hauch von Bananenmus.

Der Adlerkönig im neuen Gefieder: Amrut RAJIGALA

Zutaten aus dem Himalaya, in 900 Metern Höhe gelagert, von Göttern und Dämonen inspiriert – ein indischer Whisky durch und durch.

Rajigala – „König der Adler“ – wurde im Bundesstaat Karnataka seit jeher von den Machthabern im Allgemeinen geehrt. Dieses Produkt ist sowohl eine Hommage an ein altes mystisches Symbol als auch Amruts Verkörperung in der Bestrebung nach Exzellenz immer höher zu steigen – genauso wie Rajigala, der „König der Adler“.

Den Rajigala gibt es von nun an auch im frischen Design, verpackt in einer schönen Tube.

Amrut RajIgala



Indischer Single Malt Whisky

40,0 % Vol.

Nicht gefärbt