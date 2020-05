PR: Laphroaig® 10 zum Vatertag am 14. Juni (oder 21. Mai)

Die Österreicher und die Deutschen, so sagt man, trennt die gemeinsame Sprache – aber, wie der Beitrag hier beweist, nicht nur. Auch der Termin des Vatertags ist in beiden Ländern unterschiedlich: Feiern ihn die Deutschen am 21. Mai, so begeht man ihn in Österreich erst am 14. Juni.

Väter in beiden Ländern vereint aber die Freude am Genuss. Und deshalb empfiehlt man seitens Beam Suntory den Genuss in Form des Laphroaig 10yo. Diesmal hat, trotz des späteren Termins, Beam Suntory Österreich beim Aussenden der Pressemitteilung die Nase vor Deutschland gehabt, sodass der Text für den österreichischen Anlass geschrieben war. Aber völkerverbindend wie wir (und der Whisky) sind, haben wir uns die Freiheit genommen, den Text grenzüberschreitend zu verändern und hier zu publizieren.

Laphroaig® 10 zum Vatertag

Der besondere Whisky für den besonderen Anlass

Der Vatertag hat als Festtag seinen fixen Platz im Kalender und wird in Österreich immer am zweiten Sonntag im Juni gefeiert. Den Vatertag 2020, am 14. Juni (in Deutschland am 21. Mai), werden wir angesichts der besonderen Situation im heurigen Jahr so schnell nicht vergessen. Nicht nur, dass wir mit unseren Lieben endlich wieder im Familienkreis zusammenkommen können, auch mit einem besonderen Präsent, wie einem ausgewählten und hochdekorierten Whisky aus dem Hause Laphroaig, können wir unsere Väter erfreuen und überraschen – und damit dafür sorgen, dass sie diesen Tag in guter Erinnerung behalten werden.

Laphroaig 10 empfiehlt sich als Geschenk zum heurigen Vatertag. Laphroaig® 10 Jahre ist ein außergewöhnlicher Whisky, das Resultat einer über 200jährigen Tradition einzigartiger Whiskyherstellung und das Herzstück der torfig-rauchigen Single Malt Reihe von Laphroaig. Laphroaig® ist der führende getorfte Single Malt auf dem österreichischen Markt mit einer stetig wachsenden Fangemeinde. Ein Whisky mit Tradition.

Laphroaig® 10 Jahre wird heute immer noch auf die gleiche Weise destilliert wie damals zum ersten Mal von Ian Hunter vor über 75 Jahren und bildet den Ausgangspunkt für alle weiteren Abfüllungen. Für die Herstellung wird gemälzte Gerste über Torffeuer getrocknet. Der Rauch dieses speziellen und nur in Islay vorhandenen Torfs verleiht Laphroaig® sein einzigartiges reichhaltiges Aroma. Beim Genuss von Laphroaig 10 Jahre bemerkt man zunächst das kräftige, rauchige Aroma, dem sich eine Note von Seetang und eine überraschende Süße anschließen – ein vollmundiger Whisky mit langem Nachklang.

Laphroaig 10 mit Spitzenauszeichnung

Bei der weltbekannten Whisky-Beurteilung in Jim Murray’s Whisky Bible gewann Laphroaig® 10 Jahre 2019 in der Kategorie „Single Malt Scotch 10 Years and Under“ die begehrte Goldmedaille. Die Ehrung folgte den Erfolgen bei den Wettbewerben ‚San Francisco World Spirits Competition‘ und den ‚International Wine & Spirits Awards‘, bei denen Laphroaig® ebenfalls mit mehreren Goldmedaillen ausgezeichnet wurde. Jim Murray ist weltweit einer der führenden Whisky-Kritiker und für seine detaillierten Geschmacksbeschreibungen und Beurteilungen in der jährlich neu erscheinenden „Jim Murray’s Whisky Bible“ bekannt. Das Werk gilt als Leitfaden für führende als auch weniger bekannte Whiskys mit über 4.600 professionell analysierten und leicht verständlichen Verkostungsnotizen.

Unverwechselbarer Qualitätsgenuss

Jim Murray notiert bei seiner Bewertung zu Laphroaig® 10 Jahre: „Ein Versuch in Sinnlichkeit. Die Öle sprechen hier Bände. Sie bringen die zweifarbigen phenolischen Noten zusammen, verteilen sie in alle Ecken des Gaumens und sorgen dafür, dass sie dortbleiben. Der erste Anflug von Jod in der Nase ist wie ein salziges Markenzeichen und gleichzeitig ein Ausgleich zwischen den rußigeren Phenolen und den saftigeren Noten des Demerara-Zuckers – eine Freude, die man erlebt haben muss. Der Abgang ist weniger gewaltig, sondern kontrollierter und lang mit einem erhabenen Hauch von Mokka, der die letzten Glücksmomente einläutet. Nach all diesen Jahren immer noch glorreich …“