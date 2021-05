PR: Lindores Abbey Distillery ab sofort im Vertrieb von PRINEUS – Online-Tasting für Fachhandel am 4. Juni

Die Lindores Abbey Distillery steht kurz davor, ihren ersten Whisky zu veröffentlichen – und für den Vertrieb in Deutschland arbeitet man ab sofort mit der Prineus GmbH zusammen, wie uns das Unternehmen in einer Presseaussendung mitteilt.

Damit sich der Fachhandel über die Produkte der Lindores Abbey Distillery vorab informieren kann, veranstaltet die PRINEUS GmbH am 4. Juni ein exklusiv für den Handel konzipiertes Online-Tasting, zu dem man sich über die bekannten Kanäle anmelden kann.

Hier die Infos, die uns PRINEUS zur Verfügung gestellt hat:

Lindores Abbey Distillery ab sofort im Vertrieb von PRINEUS

Online-Tasting für Fachhandel am 4. Juni

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab sofort der exklusive Importeur der Lindores Abbey Distillery für Deutschland sind.

Die Lindores Abbey Distillery liegt in den Lowlands nahe Fife und ist der Ort, der als erster in einer schriftlichen Quelleaus dem Jahre 1494 einen Hinweis auf die Produktion von Whisky in Schottland gibt. Bruder John Cor, ein Mönch der Lindores Abtei,wurde beauftragt, für König James IV. aus Gerste „aqua vitae“, wie Whisky damals genannt wurde, herzustellen.

Seit 2017 produziert nun die Lindores Abbey Distillery an diesem Ort Spirit mit ihren Pot Stillsund der erste Whisky wird in Kürze in Deutschland erhältlich sein.

Ab sofort verfügbar ist der Lindores Abbey New Make Spirit und der Lindores Abbey Aqua Vitae. Beim Aqua Vitae handelt es sich um einen Botanical Spirit, der den ursprünglichen Aqua Vitae von 1494 nachempfinden ist.

Heute wird Aqua Vitae in Pot Stills destilliert und dann mit einer Mischung aus Gewürzen und Kräutern versetzt und kann pur oder z.B. mit Ginger-Ale genossen werden.

Um Ihnen einen Ausblick auf den in Kürze erscheinenden Single Malt geben zu können, möchten wir Sie zu einem Lindores Abbey Fachhandel Online-Tasting am 04.06.2021 um 19:00 Uhr einladen.

Das Online-Tasting wird aus der Lindores Abbey Distillery von Tim Foster, Export Sales Manager von Lindores Abbey, in englischer Sprache durchgeführt.

Das Tasting Set besteht aus folgenden Abfüllungen:

Lindores Abbey Aqua Vitae

Lindores Abbey New Make

Lindores Abbey Fassprobe Bourbon Cask

Lindores Abbey Fassprobe Sherry Cask

Lindores Abbey Fassprobe STR Cask

Bei Interesse an diesem Online-Tasting melden Sie sich gerne bei uns.

Das Tasting wird auch auf unserem YouTube Kanal veröffentlicht, so dass Sie es sich auch dann ansehen können, wenn Sie am 04.06. keine Zeit haben.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Lindores Abbey Distillery und darauf, Ihnen die Produkte vorstellen zu können.