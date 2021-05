Dingle Distillery will Produktion verdoppeln

Die Dingle Distillery im gleichnamigen Küstenort im County Kerry plant, ihre Whiskeyproduktion zu verdoppeln. Entsprechende Bauanträge, die für die Erreichung des Ziels notwendig sind, sind bereits eingebracht worden, schreibt The Irish Times.

60 neue Jobs will man in der Brennerei schaffen – auch durch die Vergrößerung und Modernisierung des Besucherzentrums. Dazu möchte man neue Tasting-Räume schaffen, denn zu Spitzenzeiten wäre es in der Vergangenheit schon gar nicht mehr möglich gewesen, alle Gäste einzulassen und man hätte manche unverrichteter Dinge wegschicken müssen.

Ein weiterer Pinkt beim Ausbau: Man möchte im Besucherzentrum auch lokalen Produzenten die Möglichkeit geben, ihre Produkte anbieten zu können. So will man eine bessere Vernetzung mit der lokalen Gemeinschaft erreichen.

Bis 2023 möchte man 500.000 Flaschen Whiskey pro Jahr produzieren können – so die Pläne der Brennerei.