PR: Neu von Kirsch Import – Whisky Druids Smögen Heavily Peated und stark getorfte Whiskys von Old Ballantruan

Für alle, die stark getorften rauchigen Whisky lieben, hat Kirsch Import etwas Besonderes zu bieten: Vom unabhängigen Abfüller Whisky Druid aka Michel Reick ist ein Heavily Peated Small Batch Single Malt der schwedischen Destillerie Smögen erschienen. Und aus der Speyside, genauer aus der Brennerei Tomintoul, kommen vier Abfüllungen des stark getorfte Old Ballantruan.

Alle weiteren Details zu den Bottlings finden Sie hier folgend, die Preise erfahren Sie beim Händler Ihres Vertrauens.

Smögen Sie Rauch?

Heavily Peated Single Malt aus Schweden von Whisky Druid

Michel Reick ist seit mittlerweile über einem Jahr eine feste Größe im Team von Kirsch Import. Unser „very own“ Whisky Druide macht seinem Spitznamen alle Ehre und die Magie einzelner Fässer mit exklusiven Single Casks aus unserem Importmarkenportfolio für Genießer zugänglich. Die 2020 ins Leben gerufene Spezialitäten-Serie ist an der rundlichen Sonderflasche „Little Sumo“ erkenntlich, die speziell für die Einzelfassreihe ausgewählt wurde.

Nach einer torfigen Abfüllung der dänischen Stauning Distillery im letzten Jahr, folgte der Druide erneut kräftigen Rauchzeichen gen Norden. Ihr Ursprung: Smögen Whisky. Die winzige Craft-Brennerei verdankt ihre Beliebtheit unter Genießern in und außerhalb Schwedens ihren Heavily Peated Small Batch Single Malts der gleichen Torf-Gewichtsklasse wie Caol Ila oder Ballechin.



Der kraftvolle, charakterstarke Tropfen mit deutlicher Rauchnote, maritimen Anklängen und malziger Süße reifte sechs Jahre lang in einem First Fill PX Sherry Hogshead. Im Zusammenspiel mit dem andalusischen Fass ergibt sich ein komplexes Geschmacksprofil aus reifen Beerenfrüchten, Zartbitterschokolade und Malz mit Torfrauch und einer Würze, die in die Nadelwälder Schwedens versetzt.

Whisky Druid Smögen 2014/2021 – Heavily Peated

Swedish Single Malt Whisky

6 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2021

Fasstyp: First Fill PX Sherry Hogshead

Fassnr. 42/2014

314 Flaschen

0,7 Liter

58,3% vol.

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: dunkle Beerenfrüchte wie Brombeeren vor spritzig-fruchtigem Hintergrund, dazu Rhabarber, karamellisierter Rohrzucker und Vollmilchschokolade mit Nuss sowie eine an Nadelwald erinnernde feine Würze.



Gaumen: vollmundig und dunkel, würzig, zugleich aber sanft und mild mit Zartbitterschokolade, überreifen Brombeeren und Blockmalz. Dann leichter Torfrauch, maritime Anklänge und würzige Tannennadeln.



Nachklang: dunkel, fruchtig und sämig mit dezentem Torfrauch, Zartbitterschokolade und ausklingender feiner Würze.

Die Speyside kann auch rauchig:

Stark getorfte Whiskys von Old Ballantruan

Früchte, Honigsüße, florale Noten: Das Geschmacksprofil eines klassischen Speyside-Whiskys ist mild und eher lieblich. Die Single Malts der Tomintoul Distillery passen allgemein auch sehr gut in dieses Schema. Mit der Marke Old Ballantruan verlassen die Schotten jedoch gewohnte Pfade und produzieren eine Seltenheit für die Speyside: stark rauchige Whiskys. Die torfigen Exoten lassen auf Flaschen und Verpackungen keine Rückschlüsse auf die Brennerei zu (Achtung: Glenlivet bezeichnet hier keine Destillerie, sondern ist lediglich ein Beiname, der sich auf die Lage bezieht). Dass sie bei Tomintoul gebrannt werden, deren Quelle zufällig Ballantraun heißt, ist jedoch ein offenes Geheimnis.



Untypisch für ihre Heimatregion, entstehen die Old Ballantraun Single Malts aus stark getorftem Gerstenmalz mit ca. 55ppm Rauchanteil. „The Peated Malt“ getauft, bieten die Abfüllungen in fairem Preis-Leistungsverhältnis geschmackliche Abwechslung für Rauchfreunde jenseits von Islay: ohne maritime Einschläge, dafür in wunderbarer Harmonie von milder Frucht, Malz und deftig rauchiger Würze. Nicht kühlfiltriert und mit 50% vol. abgefüllt, entfalten sie satte Aromen. Im Falle des Old Ballantruan Smokey Original sind das Heiderauch und kräftiger Torf, Zitrusnoten und süß-nussiges Malz. Mit der 5cl-Miniatur erhalten Genießer einen Vorgeschmack auf den intensiven Dram.

Old Ballantraun Smokey Original – Heavily Peated

Speyside Single Malt Scotch

Fasstyp: Eichenfässer

50% vol.

0,7 Liter oder 5 cl

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

In strahlendem Gold rauscht der Old Ballantraun 10 y. o. in die formschönen Flaschen. Nach 10 Jahren in Eichenfässern balanciert er knackigen Torfrauch mit süßen, cremigen Tönen, bevor die Süße im Finish zunehmend von schwerem Rauch abgelöst wird. Feuerstein und Torfrauch, Toffeesüße und Kräuternoten, Cremigkeit und Eichenwürze – der Old Ballantraun 15 y. o. ist die vielleicht komplexteste Abfüllung der Reihe. Seine intensiven, zugleich ausgewogenen Aromen verdankt er 15 Jahren Reifezeit in ausgewählten Eichenfässern.

Old Ballantraun 10 y. o. – Heavily Peated

Speyside Single Malt Scotch

10 Jahre

Fasstyp: Eichenfässer

50% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Old Ballantraun 15 y. o. – Heavily Peated

Speyside Single Malt Scotch

15 Jahre

Fasstyp: Eichenfässer

50% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt