PR: Neu bei Kirsch Import – GlenAllachie SC, Glenfarclas 2011/2021, ElsBurn Cream Sherry SC

Drei schöne Neuheiten werden in dieser Woche von Kirsch Import vorgestellt (und damit bald bei ausgewählten Händlern verfügbar sein): Ein GlenAllachie Oloroso Puncheon 2008/2021 und ein Glenfarclas 2011/2021, ebenfalls aus Oloroso Sherry Fässern. Dazu kommt noch ein neuer Elsburn, der aus einem ganz besonderen Sherry Cask stammt.

Mehr über die drei Whiskys wie üblich in der Detailvorstellung, die wir von Kirsch Import für Sie bekommen haben:

Whiskyschatz aus dem Einzelfass: Ein Single Cask von GlenAllachie für den deutschen Markt

Sie sind maximal individuell und zeigen doch die gesamte Bandbreite einer einzelnen Brennerei: Single Cask Whiskys sind unbestritten etwas Besonderes und wissen selbst gestandene Fans einer Destillerie immer wieder zu überraschen. Dank eines rund 50.000 Fässer fassenden Portfolios, cleveren Fassmanagements und dem Talent eines Billy Walker gelingt The GlenAllachie dieses Kunststück regelmäßig. Zur Freude anspruchsvoller Genießer wächst die Raritäten-Range nun um das exklusive Oloroso Puncheon 2008/2021.



Das Single Cask für den deutschen Markt ist eine begrenzt verfügbare Kostbarkeit. Dem entspricht die edle Geschenkverpackung: außen mit Gold geprägt und von Hand nummeriert – innen mit weichem Samt ausgelegt. Darin schmiegt sich unser 13 Jahre alter GlenAllachie. Seit Frühling 2008 ruhte der Speyside Single Malt im 600 Liter fassenden andalusischen Eichenfass. Fassstark abgefüllt, veranstaltet der mahagonifarbene Dram ein Aromafeuerwerk von Heidehonig über Mandeln, Zimt und Feigen bis zu Ingwer.

Oloroso Puncheon 2008/2021

The GlenAllachie Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

13 Jahre

Dest. 04/03/2008

Abgef. 06/2021

Fasstyp: Oloroso Sherry Puncheon

Fassnr. 5034

682 Flaschen

56,4% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:



Nase: Schichten von Heidehonig, Melasse und Schokolade mit Trockenfrüchten, Traubenmost, Mandeln, Zimt und Muskat.



Gaumen: Strotzend vor Aromen wie Mokka, Mandeln und Feigen, die mit Heidehonig, Orangenzesten und Ingwer verschmelzen.

Von einem Familienunternehmen zum anderen: Glenfarclas 2011/2021 für Kirsch Import

Sie ist eine der wenigen unabhängigen, familiengeführten Brennereien Schottlands: Glenfarclas liegt bereits in sechster Generation in den Expertenhänden der Familie Grant. Seit über 150 Jahren steht die in die raue Landschaft der Highlands eingebettete Brennerei (die Lage entspricht nach heutiger Definition der Whiskyregion Speyside) für kompromisslos hohe Qualität – und lässt traditionell die Herzen von Sherry-Fans weltweit höherschlagen. Der Grund: Für die Highland Single Malts von Glenfarclas kommen fast ausschließlich feinste Sherryfässer aus renommierten andalusischen Bodegas zum Einsatz.



Auch die Exklusivabfüllung für die Kunden von Kirsch Import kam in den Genuss reiner Sherryreifung. Rund 10 Jahre lang ruhte der Glenfarclas Single Malt in Casks, die zuvor den trockenen, zugleich geschmeidigen und oft nussigen Oloroso Sherry enthielten. Sein komplexes geschmackliches Panorama entfaltet Glenfarclas 2011/2021 bei kräftigen 60,2% vol. Cask Strength.

Glenfarclas 2011/2021

Highland Single Malt Scotch Whisky

Kirsch Import Exclusive

Dest. 2011

Abgef. 2021

Fasstyp: Oloroso Sherry Casks

60,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Vollmundige Verwöhnung: Exklusives ElsBurn Cream Sherry Single Cask für Kirsch Import

Ca. 60 Prozent – so groß ist der Anteil an Sherryfässern im vielfältigen Fasslager der Hercynian Distilling Co. Eines der fruchtigen Eichenfässer haben wir für eine Kirsch-Import-Exklusivabfüllung gesichert. Für die fassstarke Limited Exclusive Edition der Marke ElsBurn füllte die Harzer Manufaktur ein Sherry Hogshead ab, das zuvor mit dem andalusischen Süßwein des Typus Cream belegt war. Dessen Basis: (halb)trockener Oloroso Sherry, der mit natursüßem Wein oder konzentriertem Traubenmost verschnitten wird.



Das Ergebnis schmeckt ebenso vollmundig süß wie samtig und cremig – köstliche Eigenschaften, die auch unser ElsBurn Single Cask veredeln. Malzige Noten, süße Trockenfrüchte, Zartbitterschokolade und Mandeln feiern in Nase und Gaumen ein Aromafest. Dafür waren dem handgefertigten Hercynian Single Malt aus hellem, nicht-rauchigem Malz und geröstetem Chocolate-Malz mehr als 8 Jahre Reifezeit im Cream Sherry Hogshead Nr. 383 gegönnt. Der Whisky aus dem Harz ist wie immer zu 100 Prozent natürlich.

ElsBurn 8 y. o. Cream Sherry Hogshead

The Original Hercynian Single Malt Whisky

Limited Exclusive Edition for Kirsch Import

8 Jahre

Dest. 13/09/2012

Abgef. 23/07/2021

Fasstyp: Cream Sherry Hogshead

Fassnr. 383

268 Flaschen

49,9% Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt