PR: Neu bei Kirsch Import – Signatory Cask Strength Dekanter, Port Askaig und Highand Park exklusiv für Deutschland

Nachschub für verwöhnte Whiskygaumen: Kirsch Import hat neue Whiskys angekündigt – allesamt Einzelfässer und allesamt in Fassstärke, die Sie schon bald beim Händler Ihres Vertrauens finden können. Dieser wird sie dann bei Interesse auch über die Preise informieren.

Konkret geht es heute um zwei Decanter von Signatory Vintage, einen neuen Port Askaig exklusive for Germany – und eine ebensolche deutschlandexklusive Einzelfassabfüllung von Highland Park. Hier alle Details dazu:

Neue Signatory Cask Strength Dekanter

Seltene Holzfässer haben Andrew Symington schon immer fasziniert. Den darin lagernden Whisky direkt in die Flasche zu füllen, ohne ihn zuvor mit anderen zu vermählen, daraus machte er ein Geschäftsmodell. Seine ursprüngliche Idee: Jede seiner Einzelfassabfüllungen sollte die Unterschrift einer prominenten Persönlichkeit erhalten. Noch bevor er einen würdigen Unterzeichner gefunden hatte, war sein erster „Single Cask“ Scotch Whisky – ein Glenlivet 1968 – bereits ausverkauft. Die Unterschriften-Idee verwarf Symington daraufhin, der Markenname blieb: Signatory Vintage.



Nachschub für die Cask Strength Collection kommt aus der Speyside und von der Isle of Jura – genauer gesagt aus der GlenAllachie- & Jura Destillerie. Während der GlenAllachie 12 Jahre in einem 1st Fill Sherry Butt süßliche Sherryaromen aufnehmen konnte, bringen die 27 Jahre Bourbonfass-Reifung beim Jura einen herrlich ausgewogenen Inselwhisky hervor. Wie immer bei Signatory: weder gefärbt, noch kühlfiltriert!

GlenAllachie 2007/2020

Signatory Cask Strength Collection



12 Jahre

Dest. 24.09.2007

Abgef. 12.02.2020

Gereift im 1st Fill Sherry Butt

Fassnr. 900509

555 Flaschen

64,2 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Jura 1992/2020

Signatory Cask Strength Collection



27 Jahre

Dest. 10.04.1992

Abgef. 12.02.2020

Gereift im Bourbon Barrel

Fassnr. 2494

104 Flaschen

48,9 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Port Askaig Solera Sherry Butt Single Cask exclusively bottled for Germany

Der Geschmack der Port Askaig Whiskys ist typisch für die Islay Single Malts: Der beim Trocknen des Malzes verwendete Torf sorgt für leichte bis starke Raucharomen. Und ebenfalls die typisch maritimen Noten mit Anklängen von Seegras – die beim Verbrennen des auf Islay gestochenen Torfes hervortreten. Um den unverfälschten Charakter der Destillate zu bewahren, werden die Abfüllungen weder gefärbt noch kühlfiltriert. Viele der Batches von Port Askaig sind zudem limitiert – so auch das heutige Single Cask, exklusiv abgefüllt für Deutschland.



Aus welcher Destillerie dieser 11-jährige Whisky kommt wissen wir leider nicht, was wir aber wissen: er lag in einem Sherry Butt, in dem zuvor Sherry nach dem sogennanten „Solera-Verfahren“ gelagert wurde. Bei dieser Art der Reifung werden mindestens drei, gerne aber auch mehr Reihen an Sherry Fässern übereinander gelagert. Die unterste Fassreihe nennt man „Solera“ (lat. für Boden) – aus dieser wird der Sherry entnommen, der zum Verkauf bestimmt ist. Die Fässer werden aber nie vollständig geleert – maximal ein Drittel wird entnommen und im Anschluss mit dem Sherry aus der darüber liegenden Fässerreihe aufgefüllt. Dieses Prinzip wird bis zur obersten Reihe vorgesetzt. Die oberste Reihe wird mit jungem Wein aufgefüllt, so dass dieser über die Zeit von oben nach unten alle Fassreihen durchläuft und somit mit den älteren Weinen vermählt wird – er frischt die älteren Weine somit wieder auf. Neben einem einzigartigen Geschmack sorgt dieses Prinzip dafür, dass eine immer gleichbleibende Qualität gewährleistet werden kann.

Diese besondere Fassauswahl macht sich bereits in der Nase bemerkbar! Die Nase wird mit einem wundervoll ausgewogenem Spiel von Torfrauch und süßlichen Sherrynoten durchflutet. Lässt man den Whisky etwas stehen, rücken die Raucharomen etwas in den Hintergrund und es entwickeln sich mehr Fruchtaromen, die von einer schönen Nussigkeit begleitet werden.

Auf der Zunge zeigt der Whisky aber zunächst wieder wo seine Wurzeln liegen: ein kräftiger, rauchiger Antritt, dem aber auch schon bald dunkle Beeren, Zimt und eine herrliche Süße folgen. Der Torfrauch bleibt noch lange auf der Zunge, untermalt von einer schönen Eichenwürze.



Mit dieser Abfüllung beweist Port Askaig einmal mehr, dass Sie wissen, wie man die Torfmonster der Insel Islay zu bändigen hat. 650 Flaschen in Fassstärke sind von dieser Einzelfassabfüllung verfügbar, abgefüllt in Fassstärke mit 53,4 % Vol. – natürlich nicht gefärbt und nicht kühlfiltriert.

Port Askaig 2008/2019 – Single Solera Sherry Butt

Exclusively bottled for Kirsch Import



11 Jahre

Dest. 12.06.2008

Abgef. 2019

Gereift im Solera Sherry Butt

Fassnr. 11

650 Flaschen

53,4 % Vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Highland Park Single Sherry Butt for Germany!

Hoch oben im Norden Schottlands liegen die Orkney Inselgruppe, die aus der Hauptinsel „Mainland“ und ca. 70 kleinen Inseln besteht. Eine der zwei ansässigen Whisky Destillerien, ist die Highland Park Destillerie, die sich mit der Wikinger-Vergangenheit der Insel auseinandersetzt und sich einer großen Beliebtheit unter Single Malt Fans auf der ganzen Welt erfreut.



Aus genau dieser Destillerie können wir Ihnen diese Woche eine kraftvolle Single Cask Abfüllung aus einem Refill Sherry Butt anbieten. Leicht rauchig in der Nase, dazu würzige Eichennoten, Vanille, Tabak und etwas Schokolade. Am Gaumen werden die Aromen noch durch Walnüsse, Pflaumenmus und kandierten Orangenschalen ergänzt. Der Abgang bleibt leicht rauchig mit Marmelade und Milchschokolade.

Highland Park 12 y.o. – Single Sherry Butt

Single Cask Series for Germany



12 Jahre

Dest. 2006

Abgef. 2019

Gereift im Refill Butt

Fassnr. 6824

658 Flaschen

64,7 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert