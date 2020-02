PR: Neu bei Whiskymax- The Whistler Imperial Stout Cask Batch #1 undCalvados Cask Finish Batch #1 der Boann Distillery

Whiskymax, der deutsche Importeur von irischen Whiskeys aus der Boann Distillery hat uns über zwei Neuerscheinungen in seinem Programm informiert: The Whistler Imperial Stout Cask Batch #1 und

The Whistler Calvados Cask Finish Batch #1 sind ab sofort für Händler und danach natürlich auch für die Konsumenten erhältlich. Über die limitierten Abfüllungen (sie sind von der Destillerie zwar komponiert, aber noch zugekauft) und die Boann Distillery erfahren Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung mehr:

Zwei Neuheiten der Boann Destillery stellen wir bei Whiskymax vor. Die beiden Whiskeys aus der Whistler Reihe sind auf jeweils 3000 Flaschen limitiert und weisen einen Alkoholgehalt von 43 % Vol. auf.

Dieser nicht kühlfiltrierte, nicht gefärbte Whiskey besteht aus 35% Malt Whiskey, 50% Wheat Whiskey, und 15 % Grain Whiskey. Seine besondere Note erhält er durch sein Stout Cask Finish, welches durch eine Kooperation mit dem Schwesterunternehmen „Boyne Brewhouse“ entstanden ist. Zunächst reifte der Whiskey 4 Jahre im Bourbon-Fass, und wurde schließlich für sein Finish für 6 Monate in das zuvor mit Whistler 7 und anschließend Stout gefüllte Sherry-Fass überführt. Die Tasting Notes bestechen durch dunkle Schokolade, gerösteten Kaffee, getrocknete dunkle Früchte, Spuren von geschälten Mandeln und Nuancen von Karamell.

The Whistler Calvados Cask Finish Batch #1

Auch der Whistler Calvados Cask Finish wurde nicht kühlfiltriert und weist eine naturbelassene Farbe auf. Er besteht aus 35 % Malt Whiskey und 65 % Grain Whiskey und wird für Apfel-Fans sicherlich ein Highlight sein. Die Boann Destillery ist hier eine Kooperation mit dem namhaften Calvados-Hersteller „Chateau du Breuil“ eingegangen und lässt seinen 4-jährigen Premium Blend Whistler zum Abschluss für mindestens 15 Monate im Calvados-Fass reifen. In den Tasting Notes finden sich pikanter Apfel, Toffee, Spuren von Zimt, Aprikose und Bratapfel.

„From the goddess of the river, we take our name.

From the goodness of the Boyne Valley, we take our pure ingredients“