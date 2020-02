PR: Neu bei Kirsch Import: Signatory Very Cloudy, Willowburn 5yo PX Sherry Octave

Ein Highland-Malt und einer aus dem Harz sind die beiden Neuigkeiten, die wir Ihnen aus dem Haus Kirsch Import präsentieren dürfen. Der Signatory Ardmore 2010 Very Cloudy und der Willowburn 5yo PX Sherry Octave werden in Kürze im Handel verfügbar sein, wo man Ihnen auch über die Preise Auskunft geben wird. Hier aber einmal die Daten dazu:

Trübe, aber leckere Aussichten: Signatory Very Cloudy

Die „Very Cloudy“ Abfüllungen der Signatory Un-Chillfiltered Range sind etwas ganz Besonderes: man hat sich hier bewusst dafür entschieden die Whiskys trotz 40% Vol. nicht zu kühlfiltrieren. Das Ergebnis sind trübe Whiskys, die ihr volles Geschmacksprofil entfalten können – ein Hingucker in jedem Whiskyregal! Durch den Verzicht der Kühlfiltration bleiben alle Fettsäuren aus der Gerste im Whisky erhalten und sorgen dafür, dass alle Aromen erhalten bleiben.

Ardmore 2010/2019

Signatory Very Cloudy

9 Jahre

Dest. 06.05.2010

Abgef. 17.12.2019

Gereift in Bourbon Barrels

730 Flaschen

Fassnr. 801002+801003

40,0 % Vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Sherrygranate aus dem Harz: Willowburn 5 Jahre PX Sherry Octave

Dieser WILLOWBURN – THE CLASSIC HERCYNIAN SINGLE MALT WHISKY durfte vom ersten bis zum letzten Tag in nur 65 l kleinen 1st fill PX Sherry Octaves reifen.

PX Sherry, der süßeste aller Sherries mit einem Zuckergehalt von mindestens 212 g/l, häufig auch weit mehr, hinterließ im Fassholz und auch im fertigen Single Malt Whisky deutliche Spuren. Farblich ist dieser Malt sehr dunkel und intensiv bräunlich und aromatisch hochkomplex und sehr rund.



Insgesamt 444 Flaschen wurden in voller Fassstärke von 55,4%vol. abgefüllt – selbstverständlich kommen alle ElsBurn Single Malts ohne Farbstoffe und ohne Kältefiltration aus.

Dieses Bottling der EXCEPTIONAL COLLECTION kommt in der hochwertigen Holzkiste und ist für Genießer wie Sammler (und Spätergenießer) gleichermaßen.

Willowburn 5 y.o. PX Sherry Octave



5 y.o.

Dest. 2014

Abgefüllt 15.01.2020

Gereift im PX Sherry Octave

444 Flaschen

55,4 % Vol. Fassstärke

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert