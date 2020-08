PR: Neu – Dritte JACK DANIEL’S Legacy Edition mit nostalgischem Etikett aus der Zeit vor der Prohibition

Für die Freunde von Jack Daniel’s Tennessee Whiskey gibt es Grund zur Vorfreude: Die dritte Legacy Edition mit einem speziellen Etikett, das an die Zeit vor der Prohibition in Amerika erinnert, ist für Ende August angekündigt. In den Geschäften ist die neue Edition zum einem Preis von 25,99 Euro (UVP) zu finden.

Mehr über die Abfüllung und deren Hintergrund erzählt die offizielle Presseaussendung von Brown-Forman Deutschland:

Highlight für Sammler: Dritte JACK DANIEL’S Legacy Edition mit nostalgischem Etikett aus der Zeit vor der Prohibition

Hamburg, 19.08.2020 – Brown-Forman Deutschland bringt Ende August die JACK DANIEL’S Legacy Edition 3 in den ausgewählten Fach- und Lebensmittelhandel. Die limitierte Edition trägt ein Etikett aus der früheren Geschichte des heute weltbekannten American Whiskey. Es vergegenwärtigt die kompromisslosen Ansprüche, die Jack Daniel von Anbeginn an seinen Premium-Whiskey hatte.

Jack Daniel gelang es durch die Auswahl hochwertigster Zutaten – eisenfreies Wasser aus der eigenen Quelle in einer Höhle in Tennessee und feinem Getreide – einen Whiskey auf den Markt zu bringen, der anderen Spirituosen dieser Zeit weit überlegen war. Das Etikett unterstreicht den Premium-Anspruch: Abgebildet ist Gerste oder Roggen, nicht Mais, das in American Whiskey vorherrschende Getreide. Möglicherweise wählte Jack Daniel diese Darstellung wegen der eleganten Art und Weise, wie die Ähren das JACK DANIEL’S Logo mit einer Art Lorbeer umgeben. Auf dem Etikett weisen neben dem Hinweis auf das Quellwasser der Zusatz „destilliert aus ausgewähltem Getreide“ und „fein“, fettgedruckt vor dem „old“, auf das damalige Qualitätsversprechen hin.

Bis heute bleibt der Klassiker aus dem kleinen Ort Lynchburg in Tennessee seinen hohen Standards und Jack’s Motto treu: „Every day we make it, we’ll make it the best we can.“ Die Legacy Edition würdigt daher den Mann, mit dem vor über 150 Jahren die Geschichte des mittlerweile legendären Old No. 7 begann und der das Premium-Versprechen zum Markenzeichen machte.

Die JACK DANIEL’S Legacy 3 Edition ist bundesweit in ausgewählten Geschäften im Fach- und Lebensmittelhandel zum Preis von 25,99 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) in der 0,7lFlasche im attraktiven Geschenkkarton erhältlich.