PR: Neu im Lebensmittelhandel in Österreich – Aerstone Single Malt Whisky von William Grant & Sons

Aerstone ist eine neue Single Malt Reihe von William Grant & Sons, Besitzer von Destillerien wie Glenfiddich oder The Balvenie, und sie kommt nun über den Vertriebspartner Top Spirit in den Lebensmittelhandel nach Österreich. Gedacht ist Aerstone für Ein- und Umsteiger, die die Welt des Single Malts für sich entdecken wollen – zum einem Preis, der die Einstiegsschwelle absenkt und mit einer Qualität, wie man sie aus dem Haus William Grant & Sons erwarten kann.

Alles Wissenswerte zu den Aerstone Whiskys nachfolgend in der Pressemitteilung:

Top Spirit launcht exklusiv für den ausgesuchten Lebensmittelfachhandel den Whisky Aerstone von William Grant & Sons in Österreich, eine neue Single Malt Reihe, die den Einstieg in die Genusswelt des Scotch Whisky erleichtert.

(Speyside / Wien; Mai 2021) Die unabhängige, familiengeführte DestillerieWilliam Grant & Sons reagiert auf die Konsumentenanfragen mit der Markteinführung der neuen Whiskymarke Aerstone, die vorerst mit zwei unterschiedlichen zehn Jahre alten Single Malts ganz bewusst auf Whisky Einsteiger fokussiert. Mit Sea Cask 10 Jahre und Land Cask 10 Jahre konzentriert sich Aerstone auf die Reifung, die Mälzung, den Geschmack und die klare Kommunikation der 2 unterschiedlichen Whiskystile.

Diese neue Reihe setzt sich zum Ziel, die Geschmacksbotschaft in der Kategorie Single Malt zu vereinfachen und durch klare Geschmacksprädikate auf der Packung neuen Single Malt-Genießern zu helfen, sich in der Aromenvielfalt der Kategorie zurechtzufinden. Präsentiert werden zwei unterschiedliche Whiskystile unter derselben Marke, die es den Konsumenten erleichtern, die Geschmacksvielfalt zu verstehen und die traditionelle – häufig komplexe – Sprache der Kategorie zu entmystifizieren.

Aerstone Sea Cask, auf der Verpackung als „smooth and easy“ beschrieben, ist ein klassischer Single Malt im Speyside-Stil mit nussigen Vanillenoten. Dieser Whisky entwickelt seinen Charakter während der Reifungszeit in den Lagerhäusern in Meeresnähe an der Küste von Ayrshire, die dem Whisky im Finish eine subtile salzige Note verleiht.

Aerstone Land Cask, als „rich und smoky“ charakterisiert, ist ein getorfter Single Malt, der durch die Verwendung von Hochlandtorf beim Mälzen geprägt ist. Die Aromen dieses Whiskys entwickeln sich in weiter im Landesinneren gelegenen Lagerhäusern, was sich in den rauchigen Noten widerspiegelt.

Sean Wiemann, Global Innovation Brand Manager bei William Grant & Sons, zur Markteinführung:

„Wir wollten eine Marke schaffen, die es den Konsumenten ermöglicht, souverän eine klare Kaufentscheidung zu treffen, und einen großartigen Single Malt für den Alltag anbieten, der unserPremiumsortiment ergänzt. Wir sind uns bewusst, dass die Kategorie auf manche Konsumenten komplex und geradezu einschüchternd wirkt. Mit Aerstone möchten wir diese Barrieren abbauen und einen Beitrag dazu leisten, Single Malts zu vereinfachen, indem wir erfahrene Single-Malt-Kenner ebenso wie Neueinsteiger einladen, die unterschiedlichen Aromen und Stile des Single Malt Scotch besser kennenzulernen.“

Brian Kinsman, Master Blender bei William Grant & Sons, führt weiter aus:

„Wir haben zwei sehr unterschiedliche und anregende Geschmacksprofile unter einer Marke entwickelt, die beide von der schottischen Landschaft und den Lagerbedingungen der Whiskys an unterschiedlichen Standorten inspiriert sind. Mit einem Altersstatement von zehn Jahren können die Konsumenten einen perfekt abgerundeten Single Malt mit Geschmackstiefe erwarten, der nicht nur neue Interessenten, sondern auch erfahrene Single Malt-Liebhaber begeistern wird.“

Die gemeinsam mit Here Design in London entwickelte Verpackung vermittelt den Konsumenten ein klares Verständnis, wie der jeweilige Whisky schmeckt, ohne dass die typischen – oft verschwommenen – Analogien der Whiskysprache für Geschmack bemüht werden.

Verkostungsnotizen

Sea Cask: „smooth & easy“

Weicher, ungetorfter, leicht trinkbarer Single Malt mit nussigen Vanillearomen und einer salzigen Note im Finish. (40% vol., 700 ml à UVP von € 24,90 erhältlich ab Anfang Juni bei Billa Plus)

Land Cask: „rich & smoky“

Reichhaltig und rauchiger Malt mit süßen Zitrusaromen und erdigem Charakter. (40% vol., 700 ml à UVP von € 24,90 erhältlich ab Anfang Juni bei Billa Plus)

Weitere Informationen finden Sie auf www.aerstonewhisky.com.

Über William Grant & Sons

William Grant & Sons Ltd. ist eine unabhängige Destillerie in Familienbesitz mit Sitz in Großbritannien, die 1887 von William Grant gegründet wurde. Heute wird das Unternehmen für Luxusspirituosen von der fünften Generation der Familie geführt und vereint in seinem Portfolio einige der führenden Scotch-Whisky-Marken, wie Monkey Shoulder, den beliebtesten Single Malt der Welt Glenfiddich®, das auf Handwerkskunst setzende Single-Malts-Sortiment von The Balvenie®, den drittgrößten Blended Scotch der Welt Grant’s® sowie andere Spirituosenmarken mit Kultstatus wie Hendrick’s Gin®, Sailor Jerry® und Tullamore D.E.W. Irish Whiskey.

Über Top Spirit:



Top Spirit ist eine 100% Vertriebstochter der Schlumberger Wein- und Sektkellerei. Die über 175-jährige Tradition und Kompetenz des Hauses Schlumberger als traditionsreichste Sektkellerei Österreichs, spiegelt sich auch in den Aktivitäten und in dem umfassenden Premium-Portfolio von Top Spirit wider. So finden sich zahlreiche Kategorie-Marktführer im exklusiven Sortiment der bedeutendsten Sekt-, Spirituosen- und Weinvertriebsorganisation Österreichs. Die speziell auf den österreichischen Markt ausgerichtete Vertriebsgesellschaft Top Spirit steht für Top-Marken, Top-Kompetenz und Top-Service im gesamten Getränkebereich. Der mit rund 18% bzw. 28% Marktanteil

klare Marktführer in den Kategorien Spirituosen bzw. Schaumwein bietet ein umfassendes Service für die Kunden der Gastronomie und des Handels. Langjährige Erfahrung, motivierte und geschulte Mitarbeiter sowie ein breites Produktportfolio machen Top Spirit zum Kompetenz-Partner Nummer 1, der den Kunden alles aus einer Hand anbieten kann.