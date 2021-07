PR: Neu von Kirsch Import – Zwei Abfüllungen von The Single Malts of Scotland sowie Signatorys Hommage an eine Händlerlegende

Neu bei Kirsch Import in dieser Woche:

Zwei Abfüllungen für den deutschen Markt von The Single Malts of Scotland

Danke, Otto Steudel! Signatory-Hommage an eine Händlerlegende

Auch in dieser Woche heißt es: Alle Infos finden Sie hier, die Preise erfahren Sie beim Händler Ihres Vertrauens.

Single Cask & Reserve Casks:

Zwei Abfüllungen für den deutschen Markt von

The Single Malts of Scotland

The Single Malts of Scotland aus dem Hause Elixir Distillers steht Synonym für konstant herausragende Abfüllungen aus allen schottischen Whiskyregionen. Kern der Range sind Single-Cask-Whiskys aus handverlesenen Fässern – für intensive Genusserlebnisse entweder in Fassstärke oder idealer Trinkstärke von 46% vol. abgefüllt. Linkwood 2009/2020 ist ein Einzelfass, das exklusiv für die Kunden von Kirsch Import in 230 Flaschen floss. Der milde, florale Speyside Single Malt Scotch kann seine Stärken bei 62,5% vol. Cask Strength voll ausspielen.

Den Einzelfassabfüllungen steht die Reserve-Casks-Reihe zur Seite, die aus kleinen Batches von zwei bis sechs Fässern besteht. Verkostet und ausgewählt werden die Fässer von Oliver Chilton, Master Blender der Elixir Distllers. Unsere 7-jährige Exklusivabfüllung vereint zwei Fässer mit intensivem Highland-Whisky von Ben Nevis. Anspruchsvolle Genießer finden auf dem Etikett alle Informationen zu Ben Nevis 2013/2021 – bis hin zum Angels‘ Share. Und manchmal eben auch Schreibfehler: Statt der 6 sollte unter Aged selbstverständlich die 7 stehen.

Linkwood 2009/2020

The Single Malts of Scotland

Exclusively bottled for Kirsch Import

11 Jahre

Dest. 15/06/2009

Abgef. 25/11/2020

Fasstyp: Barrel

Fassnr. 694

230 Flaschen

62,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ben Nevis 2013/2021

The Single Malts of Scotland – Reserve Casks

Selected exclusively for Kirsch Import

7 Jahre

Dest. 2013

Abgef. 2021

Anzahl der Fässer: 2

Angel’s Share: 7,24%

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Seine Whiskybegeisterung ist mindestens so groß wie Andrew Symingtons Faszination für seltene Fässer: Otto Steudel ist ein Urgestein der Whiskyszene. Seit den 1980er Jahren ist der Nürnberger mit Leib und Seele dem Lebenswasser verschrieben. Leidenschaft, Wissen und Whiskyanekdoten gab der Genießer mit dem grauen Vollbart bis vor kurzem in seinem Laden „Celtic Whisky“ an seine Kunden weiter. Nun ist das zur wahren Fundgrube angewachsene Geschäft im Süden Nürnbergs endgültig geschlossen.

Damit verlieren nicht nur viele Liebhaber ihre Anlaufstelle für Single Malts und Co. – auch wir verlieren einen treuen, über viele Jahre geschätzten Kunden. „Von der Seite aus“ war klar: Otto Steudel verdient zum Abschied in die Rente ein besonderes Fass. The Final Cask stammt aus dem Holzschatz von Signatory Vintage. Insgesamt 12 Jahre lang, inklusive Sherry Butt Finish, reifte der Highland Single Malt von Blair Athol dort. 817 Flaschen in idealer Trinkstärke konnte Signatory abfüllen.

Blair Athol 2008/2020

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch

The Final Cask – Especially bottled to celebrate 40 years of Celtic Whisky by Otto Steudel

12 Jahre

Dest. 12/04/2008

Abgef. 16/10/2020

Fasstyp: Sherry Butt (Finish)

Fassnr.: 7

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert