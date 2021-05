PR: Neue Abfüllung von whic.de – Amazing Whiskies Caol Ila 12yo

whic.de setzt die Serie „Amazing Whiskies“ mit einem rauchigen, vanilligen Caol Ila fort – gereift in einem kleinen Bourbon Barrel der amerikanischen KOVAL-Brennerei in Chicago.

Alles über den Amazing Whiskies Caol Ila 12yo in der nachfolgenden Info, die uns whic.de für unsere Leser übermittelt hat – dort finden Sie auch einen Link auf den Webshop, wo Sie den Whisky kaufen können:

ABTAUCHEN IN VANILLESÜSSEN RAUCH CAOL ILA 12 JAHRE (whic AMAZING WHISKIES)

Bremen, Deutschland, 04.05.2021 – Tauchen Sie mit Episode 9 von whics Amazing Whiskies in die Aromentiefen von Islay ein! Der außergewöhnliche Caol Ila reifte 12 Jahre in einem kleinen Bourbon Barrel der innovativen Craft Distillery Koval aus Chicago. Für ihren Bourbon verwenden sie neben Mais auch Hirse, was dem Caol Ila seine einzigartige Note verleiht. Bei einer erstaunlich milden Fassstärke von 58,1% Vol. treffen sich also schwerer Islayrauch und süße Vanilletöne und verbinden sich zu einem besonderen Genuss. Einziger Wermutstropfen: Das kleine Barrel gab nur insgesamt 170 Flaschen her. Doch die kommen in besonders coolen Vintage-Comic-Design daher und wie üblich mit schicker Tube und tollem Begleitheft zum Sammeln.

„Ein wahres Gedicht von typischer Islay-Rauchigkeit, verführerischer Crème brûlée und weißer Schokolade. Meine Highlights sind das feine Chili im Aroma und die flambierten Aprikosen mit Milchkaffee im Nachklang. Dieser außergewöhnliche Caol Ila hat mich im Handumdrehen überzeugt und wird auch Sie begeistern.“ Arne Wesche, Geschäftsführer whic GmbH

Die Flaschen sind exklusiv bei whic.de erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: https://whic.de/amazing-whiskies

Die Serie Amazing Whiskies

Dieser Caol Ila 12 Jahre ist Episode 9 von whics Amazing Whiskies Serie. whic sagt Danke mit 30 wunderbaren Whiskys für eine wunderbare Whisky-Community. Amazing Whiskies eben – für amazing Kunden. Jeder Whisky kommt in einer schwarzen Tube und mit einem fantasievollen Mini-Booklet. Hier entdecken Sie kreatives Design mit unbeschwertem Genuss.