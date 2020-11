PR: Neuer Online-Kurs „Inside Islay“ von Eye for Spirits startet am 1. Dezember

Philip Reim, Gründer von Eye for Spirits, lässt uns wissen, dass der neue Online-Kurs „Inside Islay“ ab morgen, dem 1. Dezember 2020, online geht. In ihm erfahren interessierte Whiskygenießer in elf Lektionen mehr über die Insel und ihre Brennereien. Was genau an Wissen vermittelt wird, und für wen dieser Online-Kurs gedacht ist, findet sich in der untenstehenden Pressemitteilung:

ISLAY WHISKY, WIE DU IHN NOCH NICHT ERLEBT HAST

Kannst du die rauchigen Aromen eines Ardbeg von denen eines Laphroaig unterscheiden? Einen Lagavulin von einem Octomore? Im neuen Online-Kurs INSIDE ISLAY lernst du genau dies. Du lernst die Malt Whiskys von Islay kennen, wie du sie noch nie erlebt hast.

Du kannst dich in INSIDE ISLAY vom 01. Dezember 2020 bis zum 05. Dezember 2020 eintragen. Danach schließt die Möglichkeit zur Teilnahme.

Jetzt mehr über INSIDE ISLAY erfahren

INSIDE ISLAY ist ein detaillierter Schritt-für-Schritt-Kurs, den wir für Fans rauchiger Whiskys kreiert haben. Mit 11 Lektionen, Dutzenden Videos und Tasting-Material begleiten wir dich auf deiner Reise durch die Destillerien von Islay.

Auf einem Level, das du bisher nicht kanntest; mit Details, die du bisher nicht wusstest.

Mit INSIDE ISLAY wirst du in der Lage sein, mehr Aromen im Whisky wahrzunehmen, rauchige Bouquets zu unterscheiden und die Besonderheiten der Islay-Destillerien zu verstehen.

Falls du dich nun fragst, ob INSIDE ISLAY dir gefallen wird, beantworte einmal folgende Frage:

Siehst du dich in einer dieser Gruppen?

Leidenschaftlicher Whisky-Fan

Referent von Kursen und Tastings

Mitarbeiter in Whisky-Industrie und -handel

Falls ja, dann ist INSIDE ISLAY für dich gemacht. Auf Basis neuer wissenschaftlicher Studien haben wir die Whisky-Stile der neun aktiven Islay- Destillerien analysiert. Du erhältst daher Detail-Wissen, das so bisher noch nicht verfügbar war. Von der Entstehung des Torfes, über die Produktion rauchiger Malt Whiskys. Selbst die neueste Destillerie der Insel, Ardnahoe, zeigen wir dir im Detail.

INSIDE ISLAY ist ein umfangreicher Online-Kurs mit Vor-Ort-Videos auf Islay, Inside-Videos und Tasting-Material zum Download. Am Ende jeder der 11 Lektionen stehen Prüfungsaufgaben für dich bereit. Nach erfolgreicher Teilnahme erhältst du daher ein Zertifikat. Dieses weist dir profunde Kenntnisse über die Malt Whiskys von Islay aus.

Zusätzlich hast du Zugang zu einer Community von anderen Teilnehmern, die durch dasselbe Kursmaterial gehen wie du. Zudem bekommst du permanente Unterstützung von uns, falls du Fragen zu den Lektionen, deinen eigenen Tastings oder Seminaren hast.

WICHTIG: Zusammen mit der Islay-Destillerie Bruichladdich verlosen wir unter den ersten 100 Teilnehmern je eine von zwei Bruichladdich Black Art Edition 08.1. Dieser 26-jährige Single Malt im Wert von je 300 Euro ist auf wenige Flaschen weltweit limitiert. Schreibe dich vom 01. bis 05. Dezember 2020 in INSIDE ISLAY ein und sichere dir deine Chance auf einen dieser seltenen Single Malts.

Jetzt mehr über INSIDE ISLAY erfahren