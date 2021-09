PR: Perfection enriched – Die Distillers Edition 2021

Es ist wieder soweit Sieben neue Ausgaben der Distillers Edition aus ausgesuchten schottischen Brennereien von Diageo sind ab Ende Oktober erhältlich – und schon jetzt auf Malts.de vorbestellbar. Die Whiskys mit Süßweinfass-Finish haben viele Fans, zeigen sie doch den jeweils typischen Stil der Destillerie aus einem anderen Blickwinkel.

Wir haben alle Infos zu den einzelnen Abfüllungen der Distillers Edition 2021 für Sie – und als Goodie ein PDF mit sämtlichen originalen Tasting Notes direkt aus UK, damit die Vorfreude auf die neuen Abfüllungen 2021 noch größer wird.

Perfection enriched – Die Distillers Edition 2021

Exklusiv erhältlich bei Malts.de: Eine jährliche Veröffentlichung von sieben feinen Single Malts, jeder doppelt gereift in einem anderen Süßweinfass, ausgewählt, um die Eigenschaften dieses einen reifen Whiskys zu ergänzen

Malts.de präsentiert die neue Distillers Edition 2021: Einige unserer besten doppelt gereiften Single Malt Scotch Whiskys. Gereift für genau die richtige Dauer in ehemaligen Süßweinfässern, die so ausgewählt wurden, dass sie den Charakter der jeweiligen Destillerie ergänzen. Die zweite Reifung erfolgt in individuell vorbereiteten Fässern, in denen ein speziell ausgewählter Wein gelagert wurde. Das Ergebnis ist eine Reihe erhabener, geschmacksintensiver Single Malt Whiskys, die ihrem Ursprung treu bleiben, aber auch eine besondere Fülle, Tiefe, Komplexität und geschmackliche Finesse aufweisen. Die Distillers Edition 2021 kann ab sofort auf malts.de vorbestellt werden und wird Ende Oktober ausgeliefert.

Die Idee hinter der Distillers Edition ist es, einen alternativen Ausdruck eines jeweiligen Whiskys zu bieten: Die Whiskys erhalten Intensität und Komplexität in Form einer anderen „Interpretation“ der Eigenschaften. Von jedem Malt wird jedes Jahr nur eine Charge hergestellt. Der Jahrgang, das Abfülldatum und die Chargennummer sind auf jeder Flasche angegeben, um zu zeigen, dass es sich um einen doppelt gereiften Single Malt Scotch Whisky in limitierter Auflage handelt. Im Laufe der Jahre wurden fast 180 Abfüllungen von Whiskys aus drei Jahrzehnten Destillation hergestellt. Dabei ist keiner ganz genau wie der andere. Es liegt in der Natur dieses handwerklichen Prozesses, dass sich jedes Jahr auf subtile Weise unterscheiden und Whisky-Liebhaber werden Freude daran haben, sie zu vergleichen.

Jeder Whisky der Reihe ist eine echte Special Edition. Die Nase ist oft ausgeprägter als bei der regulären Abfüllung. Der Gaumen ist reicher und süßer. Dennoch kommt der Charakter der Brennerei zum Vorschein, denn das Fass für die zweite Reifung wurde speziell für diese Brennerei ausgewählt. Im Laufe der Jahre haben die Distillers Editions viele Preise bei großen internationalen Wettbewerben gewonnen.

Die Single Malts der Distillers Edition 2021:

CAOL ILA

Caol Ila 2009, doppelt gereift in Ex-Bodega Moscatel-Fässern für eine reiche Fruchtigkeit und komplexe Süße, die die rauchigen, frischen Aromen und den Geschmack des Caol Ila noch verstärken.

VK-Preis: 58,99 Euro

CRAGGANMORE

2009 Cragganmore, doppelt gereift in Ex-Bodega Portweinfässern für die besondere Präsenz von roten Früchten und abgerundete Geschmackstiefe, um die komplexen Aromen und den Geschmack von Cragganmore weiter zu steigern.

VK-Preis: 58,99 Euro

DALWHINNIE

2006 Dalwhinnie, doppelt gereift in Ex-Bodega Oloroso-Fässern für eine reiche Süße und würzige Komplexität, die den typischen Noten von Honig und Heidekraut die perfekte Bühne bietet.

VK-Preis: 64,99 Euro

GLENKINCHIE

2009 Glenkinchie mit doppelter Reifung in Ex-Bodega Amontillado-Fässern für eine nussige Note, die die süßen, grasigen und malzigen Aromen von Dalwhinnie abrundet und Tiefe verleiht.

VK-Preis: 58,99 Euro

LAGAVULIN

2006 Lagavulin, doppelt gereift in Ex-Bodega Pedro Ximenez-Fässern für eine intensive, rosinige Süße, die sich wunderbar mit der rauchigen Kraft des Lagavulin verbindet, um ein massives, reichhaltig schmeckendes Kraftpaket zu schaffen.

VK-Preis: 99,99 Euro

OBAN

2007 Oban doppelt gereift in Ex-Bodega Montilla Fino-Fässern für eine frische Fruchtigkeit und Nuancen von Mandeln, die sich mit den frischen und leicht maritimen Aromen von Oban zu einem explosiven, reichen und tiefen Ausdruck verbinden.

VK-Preis: 77,99 Euro

TALISKER

2011 Talisker, doppelt gereift in Ex-Bodega Amoroso-Fässern für eine überraschende und fruchtige Süße, die den salzig-pfeffrigen und würzigen Stil von Talisker perfekt abrundet und ergänzt.

VK-Preis: 58,99 Euro

