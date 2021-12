PR: Pinkernells Whisky Market kehrt nach Deutschland zurück – Eröffnung in Freilassing am Samstag

Nach kurzer Absenz ist Klaus Pinkernell mit seinem Pinkernells Whisky Market auch wieder in Deutschland vertreten – diesmal im Süden, in Freilassing, gleich an der Grenze zu Salzburg, wo ja nach wie vor Pinkernells Whisky Market in der Innenstadt zu finden ist.

Hier die Infos zur Eröffnung und die freundliche Bitte um nicht allzu zahlreiches Erscheinen (Corona ist ja leider nach wie vor ein Thema):

Pinkernells Whisky Market kehrt nach Deutschland zurück

Ab diesem Samstag ist Pinkernells auch wieder in Deutschland tätig. Der neue Laden befindet sich in Freilassing, also quasi dem „bayrischen Stadtteil von Salzburg“ und hat in diesem Jahr dann bis Heiligabend von 11:00 bis 18:00 Uhr bzw. im Rahmen der gesetzlichen Öffnungszeiten geöffnet. Großhandel beginnt im Januar, der Onlineshop ebenfalls. Über den neuen Laden wird dann auch das eigene Bier aus der Brauerei in Schönbach als Fassware verfügbar sein. Grundkonzept des Ladens ist, daß es nur Produkte gibt, für die Pinkernells entweder in Deutschland oder in Österreich Importeur bzw. Produzent ist. Wieso Produzent: Eigenes Bier gibt es ja schon, aber ab März 2022 wird in der Brauerei auch die Whiskyproduktion aufgenommen.

Adresse des neuen Ladens:

Pinkernells Whisky Market

Hauptstr. 26 (Fußgängerzone)

83395 Freilassing

Eröffnungsfeier diesen Samstag um 13:00 Uhr

Wir bitten kurioserweise NICHT um zahlreiches Erscheinen, da Corona uns ja gehörig den Spaß verdirbt. Wir bemühen uns aber, trotzdem jedem Eröffnungsgast eine kleine Erfrischung überreichen zu können.