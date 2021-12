PR: Whic.de bringt am 30. Dezember Whisky-Live-Tasting mit sechs Roggen-Whiskys aus drei Nationen

Unter den vielen Spielarten von Whisky ist jener aus Roggen in der letzten Zeit immer populärer geworden. Um Whiskyfreunden einen breiteren Einblick in die Welt des Rye-Whiskys zu geben, veranstaltet whic.de Ende des Jahres ein Live-Tasting mit sechs Abfüllungen aus Deutschland, Dänemark und Finnland. Näheres zu diesem Tasting am 30.12. um 19 Uhr finden Sie nachstehend, eine Bestellmöglichkeit direkt bei whic.de:

WERDEN SIE TEIL DER ROGGEN-REVOLUTION AM 30.12.2021

Bremen, Deutschland, 08.12.2021

Zum Jahresende hält whic.de für Sie noch ein einmaliges Genuss-Highlight bereit: ein Whisky-Live-Tasting, bei dem Sie die Vielfalt der kräftigen Würze von Rye Whisky erforschen können. Gemeinsam mit whic und den Vertretern von drei der aufregendsten jungen Whisky-Brennereien Europas können Sie virtuell zusammenrücken und der Roggen-Revolution beiwohnen.

In enger Zusammenarbeit mit Kyrö aus Finnland, Stauning aus Dänemark und Stork Club aus dem Spreewald hat whic ein leckeres Tasting Set zusammengestellt. Mit dem Kauf dieses Sets bekommen Sie sechs Probierflaschen feinsten Rye Whiskys und den Zugang zum exklusiven Online-Live-Tasting via Zoom am 30.12.2021 um 19 Uhr.

Erleben Sie einen unvergesslichen Abend mit Kalle Valkonen (Head Distiller & Co-Founder) und Mikko Koskinen (Head of German market & Co-Founder) von Kyrö, Alex Munch (CMO & Co-Founder) von Stauning und Bastian Heuser (CEO & Co-Founder) von Stork Club. Moderiert wird das Event von einem Überraschungsgast. Spannende Hintergrundinfos, feinste Gaumenfreuden und beste Unterhaltung inklusive.

„Nachdem unsere exklusive Stauning Live Distillery Tour mit Gründer Alex Munch so gut bei unseren Kunden ankam, freue ich mich nun, dass whic erneut Gastgeber eines so besonderen Tastings ist. Es ist toll, Teil dieses Tastings sein zu können, das sich über Konkurrenzgedanken hinwegsetzt und die gemeinschaftliche Mission in den Vordergrund stellt: Whiskyfreunde in den Genuss von richtig gutem Rye Whisky zu bringen. Höchste Zeit für diese Roggen-Revolution.“ Arne Wesche Geschäftsführer whic GmbH

Über die Marken

Kyrö entstand – als wahrgewordener finnischer Traum – in einer Sauna. Bei Kyrö führen wilde Ideen zu spannenden Roggenspirituosen, die es gemeinsam zu entdecken und genießen gilt. Einzigartige Kreationen vorprogrammiert.

Stauning Whisky zeigt, was entstehen kann, wenn eine Gruppe von Freunden mit verschiedenen Hintergründen ihre Leidenschaft und ihren Einsatz für das Experiment bündeln, die Grenzen der Whisky-Herstellung zu erweitern. Spoiler: Nur Gutes!

Stork Club nutzt das einzigartige Mikroklima und die umliegenden Roggenfelder des idyllischen Biosphärenreservats Spreewald, um prämierte Whisk(e)ys von höchster Qualität herzustellen. Eine heimische Marke, die Sie auf dem Schirm haben sollten.

Das Tasting Set ist exklusiv bei whic.de erhältlich und kann unter folgender URL gefunden werden: https://whic.de/roggen-revolution.html

Alle weiteren Infos gibt’s hier: https://whic.de/rye-tasting