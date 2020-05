PR: Pinkernells übernimmt Österreich-Import & -Vertrieb für GlenAllachie

Mit einer Pressemitteilung sind wir über eine Veränderung am österreichischen Whiskymarkt informiert worden: Pinkernells Whisky Market in Salzburg übernimmt den Import und Vertrieb für GlenAllachie in Österreich. Hier die Info dazu:

Pinkernells übernimmt Österreich-Import & -Vertrieb für GlenAllachie

Es gibt Neuigkeiten auf dem österreichischen Whisky-Markt: Ab sofort übernimmt Pinkernells Whisky Market Salzburg den Import und Vertrieb für die renommierte schottische Brennerei GlenAllachie in Österreich. Im Sortiment finden sich die Abfüllungen der Standardlinie ebenso wie jene der Wood-Finish-Serie sowie diverse rare EinzelfassAbfüllungen wie etwa aus der 50th Anniversary Edition.

Seit der Übernahme durch Billy Walker 2017 hat sich die Speyside-Destillerie in Aberlour in Rekordzeit neu aufgestellt. Die Core Range der sherrylastigen, fruchtig-süß-würzigen Whiskys umfasst einen 10-jährigen Cask Strength sowie einen 12-, 15-, 18- und 25-Jährigen. Hinzu kommen mittlerweile zwei Batches mit verschiedenen Wood Finishes (Bourbon, Rye, PX, Port, Moscatel) und mehrere Single-Cask-Editionen. Zum 50. Jubiläum wurde eine Serie ganz besonderer Fässer mit 26 bis 39 Jahre alten Whiskys abgefülltt, die noch in sehr begrenzter Stückzahl erhältlich sind. Auch die von Master Distiller Billy Walker kreierten Heavily Peated Blended Malts „MacNair’s Lum Reek“ (ohne Altersangabe, 12 Jahre und 21 Jahre alt) sind ab sofort verfügbar.

Das komplette GlenAllachie-Sortiment ist im Salzburger Ladengeschäft von Pinkernells Whisky Market am Alten Markt 1 sowie online unter www.pinkernells-shop.at erhältlich. Eine Preisliste für den Großhandel kann unter info@pinkernells.at angefordert werden.