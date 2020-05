TWE: Feis Ile Online 2020 – Die virtuellen Veranstaltungen der kommenden Tage

Nachdem in diesem Jahr die Festivitäten auf Islay coronabedingt ausfallen, ist das Feis Ile in den virtuellen Raum ausgewichen. Über einige der Veranstaltungen, die ab heute und in der nächsten Woche stattfinden werden, haben wir hier immer wieder einmal berichtet – aber eine detaillierte Zusammenfassungen aller Online-Events, die finden Sie auf dem Blog des größten britischen Whiskyhändlers, The Whisky Exchange. Für jeden Tag sind dort die Veranstaltungen mit den entsprechenden Verlinkungen aufgelistet. Wie immer hat jede Brennerei einen eigenen Tag mit eigenem Programm, das wir hier nochmals punktuell zusammenfassen, das Sie aber bei The Whisky Exchange ausführlich präsentiert vorfinden:

Heute: Opening des Islay Festival Committees

Samstag: Lagavulin

Sonntag: Bruichladdich

Montag: Caol Ila

Dienstag: Laphroaig

Mittwoch: Bowmore

Donnerstag: Kilchoman

Freitag: Bunnahabhain

Samstag: Ardbeg

Stellvertretend wollen wir Ihnen hier noch den Einladungsfilm von Laphroaig für deren Aktivitäten am Dienstag präsentieren und übergeben das Bild an Distillery Manager John Campbell: