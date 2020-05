Schon bald im Handel: Arran The Explorer Series Ausgabe 3 – „Kildonan & Pladda Island“

Und hier noch etwas, was nicht nur die Sammlerherzen in Vorfreude höher schlagen lässt: Arran Whisky hat die dritte Ausgabe der Explorer Series angekündigt: Der Arran The Explorer Series „Kildonan & Pladda Island“ huldigt der Landschaft am Südende der Insel Arran – und wird im Juni veröffentlicht werden. Nähere Angaben zu dem 21 Jahre alten Whisky, der mit über 50% abgefüllt werden wird, sind noch nicht veröffentlicht worden, aber einen kleinen Vorgeschmack auf das Aussehen der Verpackung, die wieder wie schon bei den ersten beiden Ausgaben aus einer Metallbox bestehen wird, können wir Ihnen hier schon geben:

Ein schönes Metallschild wird es auch wieder dazu geben (so wie die Illustrationen auf der Verpackung eine Reproduktion eines Werks von Catriona Tod), und diesmal, so hört man von Arran, ist es keine Trilogie, sondern es wird im kommenden Jahr noch eine vierte Ausgabe der Serie erscheinen.



Vielen Dank an Florian für den Hinweis