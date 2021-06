PR: Sommerliche Whisky Cocktails

Dass wir in der letzten Woche Ihnen bereits das Cocktail-Menü der SMWS für den Sommer vorstellten, wird den Aufmerksamen wird nicht entgangen sein. Heute erreichten uns die Sommerlichen Whisky Cocktails allerdings von SMWS Germany in deutscher Sprache, und zusätzlich erklärt Jason Scott in vier Tutorials jetzt auch die Zubereitung der Drinks auf dem YouTube Kanal der SMWS (wir haben diese hier eingebettet. Deshalb laden wir Sie heute nochmals und erneut zu den neuen Signature-Cocktails der SMWS ein:

Sommerliche Whisky Cocktails

Die Scotch Malt Whisky Society kooperiert mit dem Royal Botanic Garden Edinburgh und der The Bramble Bar. Das Ergebnis ist ein Signature-Cocktail-Menü, in dem die blumigen Aromen des Sommers auf fassstarken Whisky treffen.

Für diese einmaligen Partnerschaft hat Jason Scott von der The Bramble Bar in Edinburgh mit Dr. Greg Kenicer vom Royal Botanic Garden zusammenarbeiten.

Gemeinsam haben sie Cocktails kreiert, die die zarten und blumigen Noten der jüngsten SMWS Whiskys erforschen und diese durch essbare Blumen und aufregende Mixer ergänzen und kontrastieren.

Jason ist nicht nur Gründer und Inhaber einer internationalen Top-Bar, sondern auch eine Schlüsselfigur in der schottischen Cocktailszene. Einige der besten Barkeeper des Landes haben bei ihm gelernt.

Inspiriert von den Aromen des Sommers, werden die Signature-Cocktails mit einer Reihe von natürlichen Mixern kreiert, die unter anderem Lavendel, Primelblüten, Borretschblüten, frische Minze und Ginster enthalten.

Jason Scott:

„Ich bin schon lange ein Fan der Society und bewundere wirklich, was sie tun. Nachdem ich The Botanics besucht und Greg getroffen habe, war es eine große Freude für mich, diese fantastischen Cocktails zu kreieren. Ich bin mir sicher, dass sowohl Whiskyfans als auch Blumen-liebhaber diese vier Sommercocktails lieben werden.“

Joy & Sorrell

Der Joy & Sorrell verbindet leuchtende Fuchsienblüten mit dem Geschmack von Zitrusfrüchten und süßem Sauerampfer-Sirup.

Melancholy Crush

Ein erfrischende Julep, in dem sich ein elegant-fruchtigen Dram mit frischer Minze, Zitrone und Angostura Bitters vereint.

Four Seasons

Dieser violette Penicillin Cocktail kombiniert einem 13 Jahre alten Speyside-Whisky mit Zutaten wie frischem Lavendel.

Flaming Primerose

Einen 8 Jahre alter maritimen Single Scotch trifft auf Sweet Vermouth, Ginster-infused Campari und eine Primelblüte.

Alle Drinks sind den ganzen Sommer über in den Venues der SMWS in Edinburgh, Glasgow und London erhältlich. Wer keine Reise auf die Insel geplant hat, kann selbst aktiv werden. Auf dem YouTube Kanal der SMWS erklärt Jason Scott in vier Tutorials die Zubereitung der Drinks.