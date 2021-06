PR: Neu – Ardnamurchan Single Malt AD/04.21:03

Von der Ardnamurchan Distillery ist jetzt eine neue Abfüllung im Handel verfügbar. Darüber informiert uns die Rolf Kaspar GmbH, die der Importeur für die Whiskys der Brennerei in den westlichen Highlands für Deutschland ist.

Alles zum neuen Ardnamurchan Single Malt AD/04.21:03 und eine Bezugsquelle finden Sie nachfolgend in der Pressemitteilung:

Neu – Ardnamurchan Single Malt AD/04.21:03

Inzwischen ist die neue Ardnamurchan Abfüllung in Deutschland und bei vielen Fachhändlern bereits eingetroffen. Bisher ist die Zuteilung für Deutschland weiterhin so gering, dass nicht jeder, der eine Flasche bekommen möchte, eine Flasche bekommen wird. Dafür ist die Nachfrage einfach viel zu groß. Für dieses Jahr werden noch weitere Abfüllungen mit tendenziell steigenden Stückzahlen erwartet. Damit verbessert sich hoffentlich dann auch die Verfügbarkeit. Wir wünschen jedem, der an eine Flasche kommen kann, viel Vergnügen damit!

Ardnamurchan Single Malt AD/04.21:03

Und dazu die „ungefilterten“ Daten:



17.502 bottles worldwide

Blockchain enabled through QR code

65% Ex Bourbon cask / 35% Sherry cask, 50/50 Split Peated & Unpeated

100% recycled carton, unchill filtered / Natural Colour / 46.8% abv

Tastingnotes

Nose: mussels on a rope, burnt orange peel, glacier mints.

Palate: Salted cashews and peanut brittle, fried bananas, smouldering driftwood.

Eine kleine Menge wird heute im Laufe des Tages im Onlineshop des Importeurs für Deutschland, Rolf Kaspar GmbH in Essen (www.kaspar-spirituosen.de) zu 49,95EUR/0,7l Flasche, kaufbar sein. Die Abgabe ist auf 2 Flasche pro Person bzw. pro Haushalt beschränkt.