PR: Neu bei Riegger’s Selection: Red Deer Edition VI – Black Forest Summer Edition (mit Verkostungsvideo)

Wein-Riegger stellt uns in ihrer Presseaussendung die neue Abfüllung der Riegger’s Selection vor. Red Deer Edition VI – Black Forest Summer Edition ist ein deutscher Single Malt Whisky, der in einem Ruby-Portwein-Fass reifen durfte. Am Ende unseres Posts stellt Ihnen Lisa Lauinger diesen Whisky noch in einem Verkostungsvideo vor:

Neu von Riegger’s Selection: Red Deer Edition VI – Black Forest Summer Edition

Mit dem Red Deer VI stellen wir die Black Forest Summer Edition des deutschen Single Malt Whiskys von Riegger’s Selection aus dem Schwarzwald vor. Bereits der Name deutet auf seine fruchtig-frische Art hin, die ihn als perfekten Begleiter zu einer lauen Sommernacht macht. Gereift wurde der Schwarzwaldwhisky in dem Ruby-Portwein-Fass mit der Nummer 52. Diese Fassreifung spiegelt sich sowohl in seiner Terracotta-Farbe als auch im fruchtigen Charakter wider.

Destilliert wurde er am 21.04.2015 in einer Whiskybrennerei mitten im Schwarzwald. Nach sechsjähriger Reifung im Warehose „Hall of Angels‘ Share“ kam er am 04.05.2021 auf die Flasche. Nach vielen Proben wurde schließlich die perfekte Trinkstärke von 47,8 % vol für den Single Malt Whisky ausgewählt. Wie jeder Riegger’s Selection Single Malt ist er weder gefärbt noch kühlfiltriert.

Erhältlich im Online-Shop von Wein Riegger