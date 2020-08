PR: Starward Two-Fold und Starward Nova aus Australien jetzt auch auf dem deutschen Markt erhältlich

Ein interessanter Whisky aus Australien, genauer gesagt aus der innovativen Starward Distillery, ist jetzt auch in Deutschland verfügbar: Wie uns Kirsch Import mitteilt, importiert man ab sofort auch den Starward Two-Fold und Starward Nova aus der gleichnamigen Brennerei in Melbourne.

Die Starward Distillery nähert sich Whisky eher aus der Tradition von Brauern und Winzern, und das Klima in Melbourne, das die Reifung des Spirits in den Fässern begünstigt, tut das seine dazu, um besondere und eigentständige Whiskys reifen zu lassen. Diese werden in Kürze beim Händler Ihres Vertrauens zu finden sein – dort informiert man Sie auch über den Preis der Abfüllungen.

Melbourne – die Genuss-Metropole Australiens. Eine junge und innovative Food- und Bar-Szene belebt die Stadt an der Südostküste des Kontinents. Von ihr inspiriert produziert die Starward Distillery einen für Australien völlig neuen Whisky, der das Genusserlebnis in den Mittelpunkt stellt, Konventionen den Rücken kehrt – und schlicht all jenes erlaubt, was gefällt und schmeckt. Zum Beispiel den Genuss von Single Malt und Co. zum BBQ mit Freunden, mit Krimi auf der Couch, zu Pizza oder Bananenbrot.



Befreit von Traditionen schaut die Destillerie mit den Augen von Brauern und Winzern auf Whisky. Der entsteht ausschließlich aus Zutaten der Region. Neben Gerste vor allem aus nur leicht ausgekohlten oder gedämpften Rotweinfässern australischer Weingüter. Nur drei Jahre benötigt Starward Whisky in ihnen für seine fruchtige Reife. Dafür verantwortlich: das Melbourne-Klima. Ständige Wetterwechsel, die sogenannten „Four seasons in a day“ bei durchschnittlich bis zu 22,5°C lassen Destillate elementar reifen – und einen Whisky entstehen, den es so sonst nirgendwo gibt.



Starward startet mit zwei seiner echt australischen Whiskys auf dem deutschen Markt. Two-Fold ist ein unkomplizierter, vielseitiger, runder Blend. Der Whisky kombiniert Destillate aus Gerstenmalz, fermentiert mit einer dunkleren Brauhefe für einen fruchtigen Charakter, und aromatischem Weizen. Die New Makes reifen separat in mit Rotwein vorbelegten Barriquefässern und Hogsheads. Nova ist der Single Malt von Starward. Als Grundlage dient den Melbourner Brennern um Gründer David Vitale die für Starward typische dunklere und etwas malzigere Braugerste vom Typ „Pale Malt“. Gereift in minimal behandelten Ex-Rotweinfässern hält Nova geschmacklich die Balance zwischen komplexen Noten von Beerenfrüchten, Vanille und Karamell sowie feiner Würze.

Starward Two-Fold

Australian Double Grain Whisky



Ca. 3 Jahre

Fass-Typ: Ex-Rotwein-Barriquefässer und Hogsheads (australischer Shiraz, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir)

40 % vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Starward Nova

Australian Single Malt Whisky



Ca. 3 Jahre

Fass-Typ: ehemalige australische Rotweinfässer (Shiraz, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir)

41 % vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt



Nicht kühlfiltriert