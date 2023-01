Bereits zum zweiten Mal lädt Simple Sample zu einem Onlinetasting mit der australischen Destillerie Starward ein. Vorgestellt werden diesmal die Whisky vom deutschen Brand Ambassador Lucas-Andreas Werner, es gilt sechs neue Abfüllungen zu verkosten, die nicht im Line-Up des ersten Starward-Onlinetasting waren. Das Tasting findet am 01.02.2023 um 20:00 Uhr statt, alle weiteren Infos sowie der Bestell-Link folgen hier:

Simple Sample lädt zum zweiten STARWARD Onlinetasting

Simple Sample veranstaltet ein zweites Onlinetasting mit der australischen Whiskydestillerie STARWARD! Dieses Mal mit dem frisch gebackenen, deutschen Brand Ambassador Lucas-Andreas Werner.

„Heute dürfen wir euch eine überaus erfreuliche Nachricht überbringen: Wir können ein zweites Mal mit der australischen Whiskydestillerie „STARWARD“ ein Onlinetasting durchführen!

Nachdem sich das erste Set, damals direkt mit David Vitale, einer sehr großen Beliebtheit erfreute, sagen wir zur zweiten Runde selbstverständlich nicht „nein“!

Und das Gute daran: Wir haben hier 6 komplett neue Abfüllungen dabei! Alle die schon beim ersten Tasting dabei waren bekommen nichts doppelt. Als kleines Gimmick gibt es sogar noch gratis eine „Barrel Aged Hot Whisky Sauce“ oben drauf.

Uns erwarten mit diesem Line-Up die volle Bandbreite der STARWARD Distillery.

Klar, zugegeben, wir haben dieses Mal kein Single Cask dabei, aber dafür die brandneue Jubiläumsabfüllung „Vitalis“, welche zum 15-jährigen Bestehen der Destillerie aufgelegt wurde. Hier haben wir es mit bis zu 10 Jahre alten Bestandteilen zu tun, was für die Reifung in Australien schon sehr ordentlich ist. Der Whisky kommt mit 52%vol. in die Flasche!

Auch die anderen 5 Abfüllungen brauchen sich mal so gar nicht zu verstecken, hier im Detail, welche Whiskys je 2cl im Sampleset enthalten sind:

STARWARD Vitalis – 52,0%vol.

STARWARD Solera – 43,0%vol.

STARWARD Projects: Tawny Cask – 50,0%vol.

STARWARD Projects: Octave Barrels – 48,0%vol.

STARWARD Projects: Unex Peated – 48,0%vol.

STARWARD Projects: Ginger Beer Cask #7 – 48,0%vol.

Oben drauf gibt es wie schon erwähnt noch die Barrel Aged Hot Whisky Sauce UND ein aufwändiges und eigens für dieses Tasting angefertigtes Booklet:

Der Setpreis beträgt für alle 6 Abfüllungen mit je 2cl in einer Box, dem Booklet, und dem Tasting mit Simple Sample und Lucas-Andreas für gerade einmal 26,90€ (1l = 199,17 €)

Das Tasting findet am 01.02.2023 um 20:00 Uhr statt, es wird jedoch aufgezeichnet und kann unabhängig davon zu jeder Zeit durchgeführt werden.

Das Set ist exklusiv im Onlineshop von Simple Sample bestellbar und sofort verfügbar.