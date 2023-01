Neu bei Kirsch Import: Caol Ila von BBR, Single Casks von Edradour und Signatory sowie Gordon & MacPhail’s Private Collection

In dieser Woche stellt uns Kirsch Import in den dienstäglichen Neuigkeiten viele kleine und große Perlen und Schmuckstücke vor. Aus dem renommierten Haus Berry Bros. & Rudd kommt 2011er Caol Ila als Small Batch Bottling. Von der Highland-Destillerie Edradour finden wir sechs Einzelfass-Abfüllung; nach der Reifung in First Fill Bourbon Fässern reifte der Single Malt danach noch in Fässern deutscher Weingüter. Von Signatory aus der Vintage Cask Strength Collection erreichen drei Abfüllungen aus Sherry.Fässern den deutschen Markt. Und Gordon & MacPhail veröffentlicht innerhalb seiner Private Collection sechs Single Casks, mit einem Alter von mindestens 36 Jahren.

Hier alle weiteren wichtigen Details, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Mit einem Schluck auf Islay: Exklusiver Caol Ila von Berry Bros. & Rudd

Schmuggler während der Prohibition mit Spirituosen versorgen, Napoleon III. im Keller verstecken, den Dichter Lord Byron auf der großen Kaffeewaage wiegen: Bereits 1698 gegründet, blickt Berry Bros. & Rudd auf eine erstaunliche Firmengeschichte zurück. Die Londoner Institution steht für mehr als 300 Jahre Expertise auf dem Gebiet der Premium-Spirituosen und ist Lieferant des britischen Königshauses.

Der unabhängige Abfüller führt jetzt in eine ruhige Bucht bei Port Askaig, mit Blick auf den Sound of Islay. Etwas versteckt liegt hier die Caol Ila Distillery. Ihr markanter, von kräftigem Torf, Zitrusfrüchten und maritimen Anklängen geprägter Charakter schlägt sich auch im Caol Ila 2011/2022 nieder. Noten von Keksen, Zigarrenblättern und Zedernholz ergänzen die limitierte Exklusivabfüllung.

Caol Ila 2011/2022 – Small Batch – Peated

Berry Bros. & Rudd Islay Single Malt Scotch Whisky

Dest. 2011

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Bourbon Hogshead

1.011 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Schönstes „Germlish“: Edradour Single Casks aus Fässern deutscher Weingüter

Edradour steht nicht erst seit Übernahme durch Andrew Symington 2002 in der Beliebtheitsskala von Single-Malt-Fans ziemlich weit oben. Die unverfälschten Whiskys der in den Highlands östlich von Pitlochry gelegenen Brennerei entstehen teilweise noch mit Original-Equipment aus dem 19. Jahrhundert. Für sechs neue Single Casks bündelte „Scotland’s Little Gem“ die Kräfte mit familiengeführten Weingütern aus Deutschland.

Das Weingut Pawis aus Freyburg ist Mitglied im Verband der Deutschen Prädikatsweingüter (VDP) und überregional bekannt. Edradour Single Malt aus First Fill Bourbon Fässern reifte für jeweils 46 Monate in Spätburgunder-Fässern von Pawis nach und wurde mit dem Edradour 2010/2022 – Pawis Spätburgunder #1 sowohl in Trinkstärke als auch mit dem Edradour 2010/2022 – Pawis Spätburgunder #2 in Fassstärke abgefüllt. Die samtig-fruchtigen Aromen des Burgunders verleihen den Whiskys ihren besonderen Charakter.

Edradour 2010/2022 – Pawis Spätburgunder #1

Highland Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest. 03/11/2010

Abgef. 26/09/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Pawis Spätburgunder Hogsheads (Finish)

Fassnr. 1

363 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 2010/2022 – Pawis Spätburgunder #2

Highland Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest. 03/11/2010

Abgef. 24/09/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Pawis Spätburgunder Hogsheads (Finish)

Fassnr. 2

299 Flaschen (insgesamt)

56,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Das Weingut Singer-Fischer liegt im rheinhessischen Ingelheim, wo die Familie auf 12 Hektar rote und weiße Rebsorten anbaut. Aus diesen fertigen sie z.B. im Portweinverfahren einen Likörwein, in dessen raren Fässern der opulente Edradour 2012/2022 – Singer-Fischer Fortified Wine Port Style #701 für zwei Jahre nachreifte.



In Frühburgunder Barriquefässern aus französischer Eiche wurden der fassstarke Edradour 2008/2022 – Singer-Fischer Frühburgunder #2 sowie der 46%ige Edradour 2007/2022 – Singer-Fischer Frühburgunder #602 veredelt. Das Ergebnis: lebendige Frucht- und ausgeprägte Weinaromen.



Durch Finish im Spätburgunder Barrique aus amerikanischer Eiche verbinden sich im Edradour 2007/2022 – Singer-Fischer Spätburgunder #601 dagegen zarte Cassis-Aromen mit einem Hauch von Vanille.

Edradour 2012/2022 – Singer-Fischer Fortified Wine Port Style #701

Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 17/02/2012

Abgef. 24/09/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Singer-Fischer Fortified Wine Port Style Cask (Finish)

Fassnr. 701

340 Flaschen (insgesamt)

50% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 2008/2022 – Singer-Fischer Frühburgunder #2

Highland Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest. 25/04/2008

Abgef. 24/09/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Singer-Fischer Frühburgunder Barrique (Finish)

Fassnr. 2

299 Flaschen (insgesamt)

56% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 2007/2022 – Singer-Fischer Frühburgunder #602

Highland Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest. 28/11/2007

Abgef. 26/09/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Singer-Fischer Frühburgunder Barrique (Finish)

Fassnr. 602

403 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 2007/2022 – Singer-Fischer Spätburgunder #601

Highland Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest. 28/11/2007

Abgef. 26/09/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Singer-Fischer Spätburgunder Barrique (Finish)

Fassnr. 601

368 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Sherry, Sherry, Signatory: Single-Cask-Köstlichkeiten aus andalusischen Fässern

Starke Fässer, fassstark abgefüllt – die Signatory Vintage Cask Strength Collection in der Zusammenfassung. Die Reihe für anspruchsvolle Genießer wächst in dieser Woche um drei kräftige Single Casks aus Sherryfässern. Islay, die Lieblingsinsel vieler Whiskyfans, ist dabei mit zwei Abfüllungen vertreten. Den stark torfigen Caol Ila 2010/2022 bändigte Signatory zunächst in Refill Hogsheads und anschließend einem frischen Sherry Butt.

Die maritime Basis des Bunnahabhain 2012/2022 interagierte für volle 10 Jahre mit dem andalusischen Holz und entfaltet sich ungehemmt bei 65,2% vol. Cask Strength. The GlenAllachie und Sherryfässer sind eine gefeierte Kombination. Der GlenAllachie 2009/2022 greift sie auf und zeigt sie bei außergewöhnlichen 67,5 Volumenprozenten von einer besonders ausgeprägten Seite.

Caol Ila 2010/2022

Cask Strength Collection

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 12/10/2010

Abgef. 22/11/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill Hogsheads, Fresh Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 102

688 Flaschen (insgesamt)

57% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain 2012/2022

Cask Strength Collection

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 28/05/2012

Abgef. 23/11/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 900782

598 Flaschen (insgesamt)

65,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

GlenAllachie 2009/2022

Cask Strength Collection

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 17/11/2009

Abgef. 24/10/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 900862

612 Flaschen (insgesamt)

67,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Limitierter Whisky-Luxus von Gordon & MacPhail: Flüssige Geschichte von 1984 bis 1975

Über Generationen weitergegebenes Whisky-Wissen fließt in die Auswahl für die Gordon & MacPhail Private Collection. Die Range umfasst stark gealterte Single Malts aus berühmten wie weniger bekannten oder inzwischen geschlossenen Destillerien Schottlands. Wenn eine der Raritäten den Standort in Elgin verlässt „[…] it’s like saying farewell to a family friend“, sagt Stephen Rankin, Director of Prestige, aus der vierten Generation der Inhaberfamilie Urquhart.

Wir nehmen unsere Kunden in dieser Woche mit in die Whisky-Vergangenheit der Brennerei Glenburgie, die sowohl mit Pot Stills als auch Lomond Stills arbeitet. Ein Zeugnis ihrer langjährigen Beliebtheit ist der Glenburgie 1984/2021.

Der Caol Ila 1982/2022 wurde im Laufe von 40 Jahren in einem ausgesuchten Refill American Hogshead perfektioniert. Ein vom selben Typ mit Sherry vorbelegtes Fasswählte man für den Glen Mhor 1982/2022, destilliert rund ein Jahr vor der endgültigen Schließung der Highland-Brennerei.

Auch Convalmore zählt zu den „lost distilleries“. Mit Destillation am 21. Januar 1982 entstand der Convalmore 1982/2022 nur wenige Jahre vor der Stilllegung der Brennerei, deren Lagerhäuser weiterhin genutzt werden. Die einstige Whiskybrennerei Banff dagegen wurde ab 1985 vollständig abgerissen. Der Banff 1975/2021 ist daher rarer Whisky-Luxus und wie alle Abfüllungen der Private Collection in Dekantern sowie repräsentativen Echtholzboxen aufbewahrt.

Glenburgie 1984/2021

Private Collection

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

37 Jahre

Dest. 01/08/1984

Abgef. 14/12/2021

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Bourbon Barrel

Fassnr. 8511

81 Flaschen (insgesamt)

55,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 1982/2022

Private Collection

Gordon & MacPhail Islay Single Malt Scotch Whisky

40 Jahre

Dest. 09/02/1982

Abgef. 22/02/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr. 697

50 Flaschen (insgesamt)

44,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Mhor 1982/2022

Private Collection

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

40 Jahre

Dest. 20/01/1982

Abgef. 02/03/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Sherry Hogshead

Fassnr. 72

174 Flaschen (insgesamt)

50,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Convalmore 1982/2022

Private Collection

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

40 Jahre

Dest. 21/01/1982

Abgef. 01/03/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr. 155

104 Flaschen (insgesamt)

55,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Banff 1975/2021

Private Collection

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

46 Jahre

Dest. 04/12/1975

Abgef. 14/12/2021

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr. 3623

102 Flaschen (insgesamt)

48,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert